¿Quién compra vivienda en Ibiza?: edad, nacionalidad y otros aspectos sociodemográficos por municipios

¿Cómo es el comprador de vivienda en Ibiza? El nuevo Portal Estadístico del Notariado permite consultar numerosos aspectos sobre los propietarios basados en las escrituras notariales.

Los valores registrados desde septiembre 2024 hasta agosto 2025 permiten conocer algunos detalles sobre quién compra vivienda en cada municipio de las Pitiusas, así como muchos otros detalles, como el precio del metro cuadrado, el precio medio por vivienda, las compraventas realizadas, la tasa de variación de precios, si es vivienda nueva o de segunda mano o si son casas o pisos.

Respecto a la distribución por edad de los compradores, tres de cada diez se sitúa entre los 41 y 50 años en todos los municipios. La edad media es de 42 años en Sant Antoni; 45 años en Sant Josep; 46 años en Ibiza; 48 años en Santa Eulària y 49 años en Sant Joan y Formentera.

Las localidades en las que compraron más menores de 31 años fueron Formentera (9,46%) y Sant Joan (9,35%).

El portal discierne entre personas físicas y jurídicas en la adquisición de viviendas. Así, en Ibiza, tres cada diez fueron compradores jurídicos (29%), el porcentaje más alto de entre todos los municipios pitiusos, seguido de Sant Antoni (24,38%), Santa Eulària (19,77%) Sant Josep (19,12%), Sant Joan (15,09%) y Formentera (15,06%).

Respecto a la nacionalidad, el 59% de los compradores de Ibiza fueron nacionales y el 40,84%, extranjeros. En Santa Eulària, el 44,95%, nacionales y el 55,05%, extranjeros. Sant Joan presenta unas cifras muy parecidas a las de Ibiza (59,9% nacionales y 40,01% extranjeros. El comprador en Sant Antoni fue mayoritariamente nacional, con un 73,07%, frente a un 26,98% de extranjeros. Formentera registró un 59,9% de nacionales frente a un 40,1% de extranjeros.

En Sant Josep hubo un 42,96% de compradores nacionales y un 57,04% de extranjeros, invirtiendo así la proporción.

Compradores por nacionalidades

Cada municipio tiene un ránking diferente de nacionalidades. Dentro de las mismas, el portal del Notariado señala que porcentaje son residentes. Así, en Ibiza los que más compraron fueron los italianos, de los que el 13,47% eran residentes y el 12,44% no lo eran. Le siguen los británicos, holandeses, y franceses.

En Santa Eulària, los holandeses son los que más compraron ( 5,79% eran residentes y el 20,08%, no). En segundo lugar están los alemanes, los italianos y los franceses. En Sant Josep también encabezan el ránking los holandeses (2,29% residentes y 13,71%, no). Les siguen los alemanes, franceses, italianos y británicos.

En Sant Joan, los alemanes lideran la lista (6,44% residentes y 33,12%, no), seguidos de los británicos, italianos, franceses y suecos. A los británicos donde más les gusta comprar es en Sant Antoni (5,71% son residentes y el 12,86%, no). Franceses, italianos, holandeses y alemanes les siguen.

Finalmente, en Formentera quienes más compraron fueron los alemanes (6,44% residentes y 33,12%, no) junto a británicos, italianos, franceses y suecos.

Los italianos fueron los extranjeros que más compraventas realizaron como residentes en las islas en proporción a sus paisanos que no lo eran. En el punto opuesto están los alemanes, con un porcentaje muy pequeño de compradores residentes en comparación con los no residentes.