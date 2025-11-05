Cinco terrenos con casas en ruina a la venta en Ibiza

El mercado inmobiliario de Ibiza ofrece la oportunidad de adquirir fincas en ruina para reformar con una considerable bajada de precios, aunque la cifra no baja del millón de euros. El portal inmobiliario Idealista oferta cinco propiedades con casas en estado de ruina en distintos puntos de la isla.

Entre ellas destaca la Finca Can Costa, en Sant Jordi (Sant Josep), actualmente a la venta por 1,39 millones de euros. Situada sobre una parcela de 143.000 metros cuadrados, esta antigua finca conserva unos 200 metros cuadrados construidos y se encuentra rodeada de naturaleza, con vistas abiertas y un entorno completamente aislado, según detalla el portal.

Prestige Properties Ibiza, que gestiona la propiedad, la describe como una "joya escondida" con un proyecto de renovación ya presentado. La finca dispone de conexión eléctrica y agua propia, aunque está catalogada como suelo protegido ANEI (Área Natural de Especial Interés), por lo que únicamente se permite la restauración, no la ampliación.

Ruina en Can Bufí. / Idealista

En la zona de Can Bufí (en el extrarradio de la capital), se ofrece un terreno rústico de 20.000 metros cuadrados con una pequeña casa legalizable de 65 metros cuadrados. Su precio es de 1,5 millones de euros, y aunque está catalogado como suelo rústico protegido de especial interés paisajístico, el inmueble puede conservarse en su estado actual.

Ruina en Benimussa. / Idealista

A esta lista se suma una casa rural en Benimussa (Sant Josep), valorada en 2,95 millones de euros. La propiedad cuenta con más de 136.000 metros cuadrados de terreno y permite reformar y ampliar hasta 320 metros cuadrados adicionales, además de construir una piscina. Situada sobre una colina con vistas al mar y rodeada de pinar y terreno agrícola, esta finca ofrece la posibilidad de reconstruir una nueva vivienda sobre la huella de las ruinas existentes.

Ruina en Sant Antoni. / Idealista

En el municipio de Sant Antoni, una finca payesa de más de 200 años se vende por dos millones de euros. Con 50.000 metros cuadrados de terreno, tres habitaciones y dos baños, conserva estructuras tradicionales y se ubica en una zona tranquila con vistas al valle.

Ruina en Sant Joan. / idealista

Por último, en Sant Joan se vende una auténtica propiedad ibicenca con 111 metros cuadrados construidos y 30.000 metros cuadrados de terreno por 1,295 millones de euros. El terreno conserva muros de piedra centenarios y una antigua cocina con horno de pan, ideal para un proyecto de rehabilitación integral en el norte de la isla.