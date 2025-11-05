Una cabra atada sorprende a los transeúntes en las murallas de Dalt Vila

Varias personas que paseaban por la zona de Dalt Vila, en Ibiza, se han llevado una sorpresa este miércoles a mediodía al ver una cabra atada a las murallas. El animal se encontraba en la calle que sube hacia sa Penya, justo debajo del baluarte de Santa Llúcia, sobre las 12.30 horas.

Según los testigos, en el lugar no había nadie que pareciera responsable del animal. La escena ha despertado la curiosidad de quienes pasaban por allí, aunque por el momento se desconoce el motivo por el que dejaron a la cabra en ese punto ni a quién pertenece.