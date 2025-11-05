Así avanzan las obras del Camí del Calvari, claves para la apertura del Parador de Ibiza
Paradores sigue sin concretar una fecha de apertura para el establecimiento de Dalt Vila
Raquel Sánchez, presidenta de Paradores, la empresa pública que gestiona estos establecimientos hoteleros en lugares emblemáticos e históricos de todo el país, sigue sin poder dar una fecha aproximada para la apertura del de Ibiza, que se construye desde hace dieciséis años en el Castillo de Dalt Vila.
El Ayuntamiento de Ibiza decidió iniciar la reforma de este vial a finales del pasado mes de julio, sin informar a Paradores, según denunciaron desde esta empresa apenas un día después. El alcalde, Rafael Triguero, negó estas acusaciones.
Una veintena de operarios trabajan en este proyecto que persigue reformar y mejorar tanto la circulación como este paseo que une la ciudad desde la zona de es Puig des Molins hasta es Soto, bordeando tres baluartes de la ciudad amurallada: Sant Jaume, Sant Jordi y Sant Bernat.
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, se ha reunido en la feria de turismo de Londres con Sánchez, para "continuar avanzando en la apertura" de este establecimiento, pero no han concretado una fecha para su apertura. Triguero, eso sí, ha trasladado a Sánchez "su máxima colaboración para abrir el Parador de Ibiza cuanto antes mejor".
Según Triguero, la reunión de este martes fue "muy productiva, con una línea de trabajo clara, colaborativa y con la máxima voluntad por parte de ambas instituciones para que la apertura del Parador sea una realidad cuanto antes".
