Alarma por el descontrol de una quema de rastrojos en Can Coix
No se han registrado daños personales ni materiales
Los Bombers de Ibiza han trabajado durante más de cuatro horas esta noche, entre la 1 y las 5 de la madrugada, para extinguir un incendio de rastrojos en la zona de Can Coix. El fuego se ha originado a raíz de una quema que se descontroló, según informaron fuentes del cuerpo.
En el operativo han intervenido cinco bomberos y dos camiones de extinción, que lograron evitar que las llamas se extendieran a zonas próximas. El incendio ha quedado completamente controlado hacia las cinco de la mañana, sin que se registraran daños personales ni materiales de consideración.
Desde el servicio de Gestión Forestal del Caib recuerdan la importancia de extremar las precauciones durante la quema de restos agrícolas, especialmente durante la noche o en condiciones de viento, para prevenir situaciones similares.
- Ibiza y Formentera, en alerta amarilla por lluvias
- Hallan restos romanos muy bien conservados en una excavación en Ibiza
- El final del mayor punto negro de Ibiza
- El Consell de Ibiza pierde a una empresa para luchar contra el intrusismo... por intrusa
- La Guardia Civil trasladó una unidad de élite a Formentera por las pateras
- Doble varapalo judicial a los bancos por conductas abusivas en Ibiza
- Los vecinos ya tienen su veredicto: este es el barrio más sucio de Ibiza
- Consternación en Ibiza por la muerte de 27 perros de caza hallados en un ferry hacia el puerto de Palma