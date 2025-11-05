Alarma por el descontrol de una quema de rastrojos en Can Coix

Los Bombers de Ibiza han trabajado durante más de cuatro horas esta noche, entre la 1 y las 5 de la madrugada, para extinguir un incendio de rastrojos en la zona de Can Coix. El fuego se ha originado a raíz de una quema que se descontroló, según informaron fuentes del cuerpo.

En el operativo han intervenido cinco bomberos y dos camiones de extinción, que lograron evitar que las llamas se extendieran a zonas próximas. El incendio ha quedado completamente controlado hacia las cinco de la mañana, sin que se registraran daños personales ni materiales de consideración.

Desde el servicio de Gestión Forestal del Caib recuerdan la importancia de extremar las precauciones durante la quema de restos agrícolas, especialmente durante la noche o en condiciones de viento, para prevenir situaciones similares.