El aeropuerto de Ibiza prueba su capacidad de respuesta ante una salida de pista

El Aeropuerto de Ibiza ha llevado a cabo un simulacro general de accidente aéreo para evaluar los procedimientos de emergencia y los tiempos de respuesta ante una situación crítica. El ejercicio se centró en la simulación de la salida de pista de una aeronave, un escenario diseñado para poner a prueba la coordinación entre todas las entidades implicadas en una emergencia real, según una nota de prensa remitida por AENA.

La simulación recreó un avión que, tras aterrizar, sufrió un fallo en los frenos y se detuvo en terreno vegetal más allá del umbral de la pista. Este incidente, detectado por la Torre de Control, activó de inmediato al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).

El objetivo principal fue comprobar la eficacia del Plan Integral de Autoprotección, analizando la capacidad de reacción y el grado de coordinación de los aproximadamente 70 participantes y figurantes. La movilización incluyó a medios internos y externos, cuya actuación fue coordinada desde el Puesto de Mando Principal (PMP), la Sala de Crisis y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para asegurar la evacuación ordenada de los afectados.

Los participantes

En el simulacro participaron empleados del Aeropuerto de Ibiza, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el 112, la Dirección General de Emergencias, el 061, el Hospital de Can Misses, el Grupo Policlínica, los bomberos del Consell de Ibiza, así como las policías locales de Sant Josep y de Ibiza. También intervinieron la Dirección Insular de la Administración General del Estado, la Seguridad Privada y personal de handling y aerolíneas.

El ejercicio se realizó en cumplimiento de la normativa de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) y los requisitos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, buscando minimizar las consecuencias de un accidente, priorizar la rápida atención a las personas y limitar la afección a la operativa de esta infraestructura estratégica para la isla.