El PSOE denuncia que el 16% de los socorristas de las playas de Ibiza viven en furgonetas

El diputado ibicenco del PSOE en el Parlament balear Marco Guerrero ha denunciado este martes en el pleno el “silencio institucional” del Govern del PP ante las reivindicaciones laborales de los socorristas de las islas. En una pregunta dirigida a la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, el parlamentario socialista reprochó al Ejecutivo autonómico su falta de respuesta frente a la huelga convocada por el sector y reclamó un compromiso real con la mejora de sus condiciones laborales.

“Gobernar no es un negocio: gobernar es mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, es proteger vidas, que es lo que hacen los socorristas”, afirmó Guerrero, quien exigió a la consellera y al Govern que “escuchen a los socorristas y acepten sus reivindicaciones”.

El diputado del PSOE centró su intervención en la precariedad del colectivo, subrayando que “el 16% de los socorristas viven en furgonetas”, una situación que calificó de “indignante”, mientras el Govern “guarda silencio” ante sus demandas.

Desde el grupo socialista consideran que esta falta de respuesta por parte de Cabrer “pone en cuestión su responsabilidad como consellera de Trabajo”, especialmente cuando el convenio colectivo del sector caduca en dos meses. Guerrero recordó que las reivindicaciones del colectivo pasan por un incremento salarial digno, el reconocimiento de pluses de riesgo y antigüedad y unas condiciones laborales que garanticen la seguridad de trabajadores y bañistas.

El diputado destacó, además, que las protestas comenzaron en Ibiza, en municipios gobernados por el PP, donde “los socorristas han dicho basta”, y se han extendido posteriormente al resto de islas. Durante las últimas semanas, los trabajadores se han manifestado frente al Consolat de Mar, sede del Govern, bajo el lema “Prohens, gobernar no es un negocio”.

Guerrero defendió que, mientras el PSIB-PSOE comparte las reivindicaciones del colectivo, los socorristas “critican el silencio institucional del Govern y señalan como responsables al PP y a los municipios gobernados por este partido”.

El socialista recordó finalmente que fue durante el mandato del anterior Govern progresista cuando se firmó el primer convenio colectivo de socorristas de las Illes Balears, un acuerdo alcanzado entre sindicatos y patronal que incluyó subidas salariales significativas y que, según advirtió, está a punto de expirar.