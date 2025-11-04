Ventas “un pelín lentas” y reticencias a abrir en Semana Santa en Ibiza

Los hoteleros siguen siendo extremadamente prudentes a la hora de aventurarse a anticipar las aperturas de sus hoteles. Por ejemplo, a adelantarlas a marzo, con lo que sueña cada año, en cada feria turística, Alejandro Sancho, presidente de Fomento de Turismo amén de director de ventas de Invisa. En esta World Travel Market sigue convencido de que “es realista” avanzar las aperturas a marzo, incluso atrasar el cierre a la segunda quincena de noviembre, pero no encuentra valientes que le respalden. Eso sí, afirma que ya hay turoperadores que se plantean esto último para las próximas temporadas.

Al menos, se consuela, abril está “consolidado”, aunque, admite, “no con un número relevante de plazas”. La Semana Santa de 2026 sería ideal para intentarlo, pues comienza el 29 de marzo y concluye el 5 de abril, pero a los empresarios del sector les entra horror vacui cuando piensan en lo que viene después, un páramo de tres o cuatro semanas sin turistas hasta que abren las discotecas. Juan Carlos Miralles, director comercial de THB Hotels, es uno de los que tienen ese temor. Su cadena abre el Ocean Beach el 24 de abril (y lo cierra el 12 de octubre), y el Naeco el 29 de abril (para acabar el 25 de octubre). ¿Por qué no antes? Porque tras la Semana Santa “hay un vacío brutal de demanda en Sant Antoni”, indica Miralles. A su juicio, “faltan vuelos a principios de abril”. Es decir, no llegan suficientes turistas para llenar todas sus camas disponibles.

La presidenta balear visitó el estand de Ibiza. / J.M.L.R.

En la cadena Vibra siguen apostando por adelantar las aperturas, pero sin locuras. Su CEO, Antonio Domenech, presente en la feria de Londres, señala que ya han “alargado 40 días” su temporada por ambos extremos (primavera y otoño). En 2025, cuando la Semana Santa empezó el 13 de abril, abrieron “el 60% de la planta dos semanas antes”, y en 2026 ya estará disponible “el 40% a finales de marzo”. Por ejemplo, el Algarb, que empieza el 27 de marzo. Vibra cerrará en octubre con “1.000 habitaciones más” que este año. El plan es “que los hoteles más relevantes de cada emplazamiento operen antes para concentrar en ellos a los turistas”.

"Tenemos asumido que no podemos abrir todos en esa época porque habría más camas disponibles que plazas de avión"

Defio da Silva, director de ventas de Ryans y OD Hotels, detalla que salvo una apertura el 1 de abril, el resto de sus establecimientos abrirán el 24 y el 29 de abril (y el Coral, uno nuevo en fase de reforma, el 15 de junio). ¿Por qué? Por horror vacui : “No hay tantos vuelos en Semana Santa ni después de ella para llenar. Tenemos asumido que no podemos abrir todos porque habría más camas disponibles que plazas de avión”.

Lo cual mosquea al director insular de Turismo e Ibiza, Juan Miguel Costa, también presente en la WTM, para quien si hubiera empresarios dispuestos a alojar turistas antes, el Consell podría intentar convencer a las aerolíneas de que, al haber más plazas disponibles, tendrían la oportunidad de aumentar el número de vuelos y de llegar antes a la isla. La pescadilla que se muerde la cola.

Entrada al ExCel, donde se celebra la WTM. / J.M.L.R.

Ventas a ritmo lento

¿Y las ventas para 2026? Según el presidente de Fomento, “van un pelín más lentas que otros años”. Han arrancado al ralentí, si bien en estas fechas aún no tienen datos relevantes. Cuando los hoteleros pueden lanzar la campanas al vuelo o empezar a preocuparse es en Navidad y en enero (en Fitur), si bien ya hay turoperadores, como Jet2, que han empezado a vender paquetes con suculentos descuentos.

Para el director de Ventas de Vibra, David Muñoz, ocurre todo lo contrario: según le cuentan los turoperadores, van algo mejor que hace un año por esta época. Quizás se debe, en su caso, a la dependencia que tiene esta cadena de los clientes jóvenes, que viajan a la isla cuando conocen la programación de las discotecas, que a estas alturas de 2024 aún no se había concretado debido a la entrada en escena de UNVRS.