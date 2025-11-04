Sol, tradición y espíritu hippie en Sant Carles

El pueblo de Sant Carles de Peralta vive este martes su día grande de fiestas con una jornada que combina las tradiciones más arraigadas de la isla con la alegría y el espíritu hippie que caracteriza a la localidad. A pesar de las fechas, el sol y las temperaturas suaves han acompañado desde primera hora la jornada, permitiendo que vecinos y visitantes disfrutaran al aire libre de una de las celebraciones más esperadas del calendario festivo de Santa Eulària.

La mañana ha estado dedicada a las tradiciones, con la misa solemne en honor al patrón, presidida por el obispo Vicente Ribas y cantada por el Coro Parroquial de Sant Carles. Tras la ceremonia, la procesión ha recorrido las calles del pueblo antes de dar paso a la actuación de la Colla de Ball Pagès de Sant Carles, que ha llenado la plaza de trajes tradicionales, tambors y castanyoles.

Fiesta Hippie Flower

Por la tarde, el pueblo viaja a los años 60 y 70 con la Fiesta Hippie Flower, una propuesta para llenar de color, música y símbolos de paz y amor la plaza del pueblo. Organizada por el Ayuntamiento y la asociación de vecinos con la colaboración de Peace N’ Music y Las Dalias, cuenta con dj’s en directo, también se iba a hacer un mercadillo artesanal, pero finalmente ha sido suspendido. Estaba previsto que la jornada culminara con las risas del público gracias al humorista mallorquín Agustín ‘El Casta’, pero también aquí ha habido un cambio y los que saldrán al escenario fueron José Boto y el Mago Albert.

El programa sigue

El programa festivo continúa durante todo el mes con actividades culturales, deportivas y tradicionales. Este sábado 8 de noviembre, Sant Carles acogerá las actividades del ‘Cançoner de les Pitiüses’ desde las 10 de la mañana en Ca n’Andreu des Trull, el XI Sant Carles Extrem y la obra de teatro ‘Entre tradición y esperanza’, de la Agrupación Siesta, en el centro parroquial. El domingo 9 se celebrará el Trofeo de Pesca desde Embarcaciones Fondeadas, mientras que el sábado 15 será el Día del Olivo en Ca n’Andreu des Trull, con talleres, conferencias y una cata del primer aceite de la temporada.

El calendario festivo se prolongará hasta finales de mes, con la misa en honor al patrón del Club de Personas Mayores, bailes tradicionales, exposiciones, charlas y conciertos