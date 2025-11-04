Santa Eulària presume de 'slow life' en la feria de turismo de Londres

El Ayuntamiento de Santa Eulària participa esta semana en la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las ferias internacionales más importantes del sector turístico, con el objetivo de consolidar su posicionamiento como destino de turismo familiar, sostenible y de ‘slow life’.

Bajo los lemas 'Santa Eulària des Riu, Ibiza Slow Life' y 'Natural Diversity', el municipio presenta en el mercado británico una oferta basada en la tranquilidad, la autenticidad y la conexión con la naturaleza, un estilo de vida que invita a descubrir la isla de forma pausada y responsable durante todo el año.

La delegación de Santa Eulària, integrada por el presidente de Santa Eulària Empresarial, Vicente Guasch de la Encina, y el técnico José Planells, ha destacado la amplia oferta del municipio para familias y amantes del turismo activo y de naturaleza, con más de 25 rutas de senderismo y ciclismo, actividades al aire libre y experiencias gastronómicas que promueven la cultura local.

El concepto de ‘slow travel’ centra la promoción de este año, invitando a los visitantes británicos a redescubrir Ibiza a través de la calma, la gastronomía y los pequeños placeres cotidianos. Entre los materiales promocionales destacan las guías de chiringuitos, hoteles con encanto y restaurantes con encanto, entre otros productos que buscan mostrar una Ibiza más serena y auténtica.

Durante la primera jornada de la WTM, la representación de Santa Eulària des Riu ha mantenido reuniones con periodistas especializados y creadores de contenido británicos para dar a conocer la oferta turística, deportiva y cultural del municipio, consolidando así su imagen como destino ideal para quienes buscan experiencias de calidad en un entorno natural y sostenible.