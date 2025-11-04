Sant Antoni abre el plazo para pedir las ayudas para reconvertir negocios en las zonas de Protección Acústica Especial

El Ayuntamiento de Sant Antoni abre este miércoles el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la reconversión de establecimientos en la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) del municipio. La convocatoria, publicada este martes en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), cuenta con una partida total de 200.000 euros financiados con fondos municipales.

"Estas ayudas tienen como objetivo favorecer la transformación y diversificación de la actividad económica en la ZPAE, impulsando modelos de negocio más compatibles con la convivencia vecinal y con un tejido comercial y de restauración de mayor calidad. Los proyectos podrán recibir una subvención de hasta el 100% del coste total, con un límite máximo de 80.000 euros por actuación, o hasta agotar el crédito disponible", explica el Consistorio.

La concejala de Urbanismo y Actividades, Eva Prats, ha destacado que “esta nueva convocatoria responde al compromiso del equipo de gobierno con la revitalización y mejora del centro urbano”. “Queremos seguir avanzando hacia un modelo económico más equilibrado, reduciendo la oferta de ocio nocturno a cambio de una mayor presencia de comercio y restauración de calidad que contribuya a dinamizar la zona también durante el día”, ha puntualizado.

En ejercicios anteriores, el Ayuntamiento destinó 230.000 euros en 2023 y 1.000.000 de euros en 2024 a este mismo fin. Según Prats: “Continuamos con estas ayudas para facilitar que más empresarios puedan sumarse a la transformación de la zona”. “Esta es una oportunidad para que los negocios puedan reinventarse, adaptarse a las nuevas demandas y participar activamente en la mejora de la imagen del municipio”, ha añadido Prats, quien ha destacado: “Nuestro objetivo es fomentar este proceso de cambio y consolidar una oferta que potencie la calidad de vida de residentes y visitantes”.

Dos líneas de ayudas

La subvención tiene como finalidad facilitar el inicio y/o reconversión de los establecimientos ubicados en esta zona a través de dos líneas de ayudas:

Nuevas actividades: dirigida a proyectos de inversión que supongan el inicio de una actividad comercial minorista o de restauración siempre que aporte un valor añadido al tejido empresarial de la zona.

dirigida a proyectos de inversión que supongan el inicio de una actividad comercial minorista o de restauración siempre que aporte un valor añadido al tejido empresarial de la zona. Reconversión de locales de ocio nocturno: destinada a negocios que transformen su actividad —por ejemplo, de bar musical, discobar, discoteca o similar— en establecimientos de comercio o restauración.

Además, los proyectos que requieran obras podrán beneficiarse de una bonificación del 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), siempre que las actuaciones sean consideradas de interés social, cultural o similar.

Plazo y presentación de solicitudes