Salud tras 15 días sin helicóptero nocturno en Ibiza por un fusible: "Hubo una respuesta rápida, eficaz y responsable ante una incidencia climatológica"

La caída de un rayo el pasado 12 de octubre sobre el área de Can Misses afectó al sistema de iluminación del helipuerto, provocando que no se pudieran realizar traslados aéreos entre centros sanitarios durante la noche, una situación que se prolongó durante dos semanas pero que, según la consellera de Salud, Manuela García, "no afectó a la prestación del servicio aéreo en ningún momento", a pesar de que tres pacientes tuvieron que ser trasladados en ambulancia desde el hospital ibicenco hasta el aeropuerto de la isla para despegar desde allí rumbo a Mallorca.

Según García, el Servicio de Salud actuó "de manera diligente", ofreciendo una respuesta "rápida, eficaz y responsable ante una incidencia climatológica", una opinión que no comparten los partidos de la oposición en el Govern balear, que una semana más han vuelto a interpelar al respecto a la responsable de Salud en el transcurso del pleno del Parlament de este martes. En esta ocasión, las diputadas Patricia de las Heras, de Vox, e Irantzu Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, han coincidido en sus críticas a la gestión de un problema técnico, la sustitución de unos fusibles, que se demoró dos semanas poniendo en riesgo a los pacientes que precisaban de un traslado medicalizado desde los centros sanitarios de Formentera e Ibiza hacia Mallorca. En total, durante ese periodo de tiempo, se llevaron a cabo 22 traslados, de los cuales "solo tres" se hicieron durante la noche "porque la mayoría se hacen durante el día", ha afirmado García.

De las Heras ha cuestionado la demora "de al menos una hora" que estos despegues nocturnos desde el aeropuerto provocan en el tratamiento de los enfermos afirmando que "a los pacientes no les importa cómo se estropea un instrumento de un servicio público, sino tener la seguridad de que la conselleria va a actuar de inmediato para garantizar el correcto funcionamiento de ese servicio". "El riesgo ha existido y eso significa que algo no funciona", ha concluido.

"Dejadez"

Por su parte, la socialista Irantzu Fernández, ha aprovechado su intervención para recordar que la avería afectó también a los pacientes de Formentera, acusando a la consellera balear de olvidarse de ellos "una vez más". Al igual que durante el pleno del Parlament de la semana pasada, ha responsabilizado al gerente y al director de gestión del Ib-Salut del retraso en la reparación del helipuerto, calificando de "dejadez" que transcurrieran 15 días antes de solventar el problema eléctrico que, al parecer, solo consistía en el cambio de un fusible. La consellera de Salud ha repetido palabra por palabra la respuesta dada a la diputada De las Heras y la representante socialista ha pedido el cese del gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Enrique Garcerán, antes de asegurar que, "esta semana, 22 jefes de sección han firmado una carta" cuestionando la labor de este profesional.

Fernández ha denunciado también que ya han llegado a los centros de salud de Ibiza las pruebas PCR para comenzar el programa de cribado de cáncer de cérvix "sin que nadie dé la orden de recaptación", mientras en otros centros sanitarios ya se está en marcha el cribado.

En su último turno de palabra, la consellera balear de Salud ha optado por recordar acciones de la anterior responsable del área durante la legislatura pasada, como el contrato adjudicado para el servicio de transporte aéreo en octubre de 2018 que contemplaba cuatro aeronaves, pero para las cuales no se disponía de pilotos acreditados para volar por la noche.