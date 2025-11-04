Ryanair adelanta a comienzos de marzo sus conexiones con Ibiza

A pesar de que la próxima Semana Santa comienza bien pronto, el domingo 29 de marzo, y acaba el 5 de abril, las principales compañías que operan con Ibiza mantienen sus conexiones prácticamente como este 2025: empiezan a volar a es Codolar (muy) a finales de marzo y, sobre todo, a principios de abril. Pero hay una excepción, Ryanair, que despega a principios de marzo y que desde abril y hasta octubre cubre a diario sus conexiones con la isla desde dos ciudades, Manchester y Londres.

Jet2, la que más vuelos dedica, inicia la temporada 2026 desde el aeropuerto de Londres Stansted el 2 de abril (un día antes que en 2025), inicialmente con sólo dos conexiones semanales, para pasar a ser diarios (excepto los miércoles) desde el 30 de abril. Desde el 16 de julio y hasta el 29 de septiembre aterrizarán sus aviones en Ibiza a diario. Ya en octubre pasarán a cinco conexiones semanales (no hay ni martes ni miércoles), para echar el cierre desde Londres el 31 de ese mes.

Desde Birmingham, el 3 de abril (un día antes que este año) Jet2 da el pistoletazo de salida a la temporada 2026 con dos vuelos semanales ese mes, acabado el cual pasarán a ser cinco semanales hasta el 21 de mayo y, desde ese día y hasta el 22 de septiembre, de lunes a domingo. En octubre, sólo cuatro, hasta que deje de traer pasajeros desde esa ciudad el último día del mes. Edimburgo, que en 2024 comenzó con esta compañía el 31 de marzo, operará desde el 2 de mayo, como en 2025, con un máximo de tres vuelos semanales desde mediados de mayo hasta septiembre, para acabar el 27 de octubre. Glasgow inicia conexiones el 3 de abril, como Birmingham, con un curioso programa: seis días a la semana en mayo, junio y la primera quincena de julio, para pasar desde entonces a cinco conexiones semanales hasta finales de agosto, y subir a seis en septiembre. Deja de volar el 30 de octubre.

Días reservados para paquetes vacacionales

Tanto en este caso como en el de Edimburgo, Jet 2 reserva vuelos en determinados días para sus paquetes de vacaciones, es decir, no se pueden adquirir billetes si no incluyen hotel: se trata de los martes de junio a septiembre en el caso de esta última ciudad escocesa; y los lunes y jueves de junio a julio, los lunes en agosto, y los lunes y jueves de septiembre, en el caso de Glasgow. La compañía ya vende vuelos y estancias con un 20% de descuento y, con motivo del Black Friday, ofrece 200 libras de rebaja en todos los viajes.

Jet 2 reserva vuelos en determinados días para sus paquetes de vacaciones

Newcastle (empieza a operar desde esa ciudad el 2 de abril) y Manchester (el 5 de abril) volarán a diario desde el 21 de mayo hasta el 21 de septiembre, en el primer caso (con jueves y domingos reservados exclusivamente para paquetes turísticos desde junio a septiembre), y desde el 30 de abril y hasta el 12 de octubre en el segundo.

Tui empezó desde Londres en 2023 el 1 de abril; en 2024, el 1 de mayo, y en 2025, el 2 de mayo. La próxima temporada lo hará desde el 1 de mayo con sus propios aviones (Tui Flights). Empezará con tres días a la semana y acabará ese mes con cinco días cada semana, el mismo número que en junio. Ese turoperador ya vende paquetes a Ibiza desde el 22 de marzo y hasta el 31 de octubre a diario, pero los viajeros que vengan esos días a la isla lo harán con Ryanair.

La más madrugadora

Porque Ryanair es la más madrugadora un año más. Si bien ha dejado en la estacada a otras ciudades españolas, no parece que vaya a castigar a Ibiza, con la que mantiene su compromiso e, incluso, este año empieza a volar antes que nunca: lo hará desde el 3 de marzo desde Manchester, ciudad con la que en 2025 empezó sus conexiones el 30 de marzo. Primero enlazará con la isla dos días a la semana; al final de ese mes, tres, y desde abril, a diario hasta el 24 de octubre.

También empieza Ryanair más pronto que nunca desde Londres, el 17 de marzo, con tres vuelos semanales, para pasar desde abril a volar a diario hasta el 24 de octubre.

Easyjet mantiene el inicio de sus operaciones como en 2024 y en 2025, a finales de marzo. Y empieza fuerte: desde el 29 de marzo (coincidiendo con el inicio de la Semana Santa) vuela desde Londres todos los días hasta el 18 de octubre. Con Manchester (30 de abril), Bristol (28 de abril)y Belfast (3 de junio) comienza más tarde y en ninguno de los casos más de tres días a la semana.