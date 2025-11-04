El Rotary e-Club de Ibiza celebra una gran gala solidaria en el Teatro Pereyra
La fiesta ‘Más es más. Atrévete a presumir’ recaudará fondos para organizaciones benéficas de la isla este viernes
El Rotary e-Club Ibiza International organiza este viernes 7 de noviembre, a las 21 horas, la Rotary Fiesta de Recaudación ‘Más es más. Atrévete a presumir’, un evento solidario que tendrá lugar en el Teatro Pereyra de Ibiza y que destinará su recaudación a organizaciones benéficas de la isla.
La velada incluirá una copa de bienvenida antes de las 22 horas y contará con un cartel musical de lujo, con actuaciones de DJ Duo DSM, Ibango Tribe, Roxela & The Gang, Canallas del Guateke, Serena Dance, Linus Roth y Magic Steve. Una noche pensada para disfrutar de la música y el ambiente festivo mientras se colabora con fines solidarios.
Compromiso con la comunidad
Las entradas anticipadas se pueden adquirir por 40 euros hasta el 12 de octubre, 50 euros del 13 de octubre al 6 de noviembre y 60 euros en taquilla el día del evento.
Con esta cita, el Rotary e-Club refuerza su compromiso con la comunidad pitiusa, promoviendo la solidaridad a través de la cultura, la música y la diversión en uno de los espacios más emblemáticos de Ibiza.
