Rafael Triguero presenta en la WTM la candidatura de Ibiza a capital europea del turismo verde e inteligente

El alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Rafael Triguero, ha presentado este martes, en el marco de la feria turística World Travel Market de Londres, la candidatura de la ciudad al premio 'European Green Pioneer of Smart Tourism 2026', un reconocimiento promovido por la Comisión Europea que distingue a las ciudades que lideran la transformación hacia un turismo más sostenible, innovador e inclusivo. En la presentación de este martes en la capital inglesa ha participado Antonio Pérez, alcalde de Benidorm, ciudad ganadora en 2025 del Green Pioneer, como muestra de apoyo a la candidatura de la ciudad de Eivissa.

La Comisión Europea anunció en septiembre que Ibiza había sido seleccionada como finalista del premio, junto a Dubrovnik (Croacia), Geestland (Alemania), Laois (Irlanda), Mariagerfjord (Dinamarca), Marmaris (Turquía), Rebild (Dinamarca) y Tartu (Estonia). La candidatura de la capital ibicenca fue elegida entre 26 propuestas procedentes de 18 países europeos, consolidando el posicionamiento de la isla como destino pionero en sostenibilidad, digitalización y turismo inteligente.

"Compromiso con la modernización"

Tras la presentación de hoy en el stand de Ibiza, Triguero ha destacado: "Esta nominación muestra una vez más el compromiso de este Ayuntamiento con la modernización de nuestra ciudad hacia un modelo más amable, acogedor y sostenible”. "Ibiza camina hacia un futuro en el que el respeto al entorno y la innovación serán las claves del bienestar de residentes y visitantes”, ha incidido el alcalde de la capital ibicenca.

Por su parte, el concejal de Turismo, Rubén Sousa, ha explicado que el Consistorio continúa trabajando para que Ibiza se convierta en un referente a nivel nacional e internacional en materia de modernización y sostenibilidad. "Ahora por fin se habla de nuestra ciudad en otros países y foros por temas como la sostenibilidad y comenzamos a recoger frutos de este trabajo. Además, anunciar que Ibizay el resto de finalistas deberemos defender nuestras propuestas ante un jurado europeo los días 18 y 19 de noviembre de 2025 en Bruselas, donde se elegirá al ganador del título 'European Green Pioneer of Smart Tourism 2026'”, ha señalado Sousa, quien ha concluido que la iniciativa Smart Tourism de la Comisión Europea promueve y premia el futuro del turismo sostenible en Europa, reconociendo a las ciudades que destacan por su uso de herramientas digitales, la igualdad de oportunidades y accesibilidad, el respeto medioambiental y el apoyo al talento local y a las industrias creativas.