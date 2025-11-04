El precio de la vivienda en Baleares se sitúa en 5.198 euros el metro cuadrado en octubre

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares sigue subiendo, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, con un incremento 15,9% en octubre respecto al mismo mes del año anterior. Según Fotocasa, el precio medio del metro cuadrado en las islas se sitúa ya en 5.198 euros, lo que eleva el valor de una vivienda tipo de 80 metros cuarados a 415.840 euros, 57.000 euros más que hace un año.

El máximo incremento lo alcanzó en febrero (25,8%), dato superado después de 31 meses (25,6% de enero de 2023). Esta cifra sitúa al archipiélago balear a la cabeza de las comunidades con mayores precios de la vivienda de segunda mano en España, junto a Madrid (5.089 euros el metro cuadrado), Pañis Vasco (3.626 euros), casnarias (3.302 euros) y Cataluña (3.158 euros).

En el ámbito nacional, el precio de la vivienda ha crecido un 18% en octubre respecto a 2024, el mayor aumento desde que existen registros (hace 20 años). El precio medio del metro cuadrado en España se sitúa ya en 2.789 euros. Una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta 223.129 euros, 34.000 euros más que hace un año, según Fotocasa.

Situación "preocupante"

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, califica la situación de "preocupante"."El ritmo de crecimiento del precio de la vivienda roza el 20% anual. La demanda sólida e intensa cuadruplica la oferta y mantiene una fuerte presión sobre los precios", explica Matos.

En Baleares, esta tensión es especialmente visible debido a la alta demanda residencial y turística, con una oferta limitada de suelo y un mercado cada vez más inaccesible para la población local.

Fotocasa advierte de que España se encuentra "a solo un 5,5% de superar los niveles máximos de la burbuja inmobiliaria de 2007", y que "es muy posible que en los próximos meses el precio nacional alcance su valor más alto de toda la serie histórica".

El portal inmobiliario identifica dos velocidades en el mercado: las comunidades con mayor atracción poblacional, como Baleares o Madrid, experimentan incrementos sin precedentes, mientras otras regiones mantienen un crecimiento más moderado.

"La accesibilidad a la vivienda se complica como nunca", concluye Matos, quien subraya la necesidad de movilizar suelo público y ampliar la oferta de vivienda asequible para frenar una escalada de precios que no muestra señales de detenerse.