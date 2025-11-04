Paradores sigue sin concretar una fecha para la apertura del hotel de Ibiza

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, mantuvo este martes una reunión con la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, en la World Travel Market de Londres con el fin de “continuar avanzando en la apertura” de este establecimiento, pero no han concretado una fecha para su apertura. Triguero, eso sí, ha trasladado a Sánchez “su máxima colaboración para abrir el Parador de Ibiza cuanto antes mejor”.

No extraña que ambas partes hayan preferido en esta ocasión evitar dar una fecha, tras haber errado en los pronósticos desde hace años y, sobre todo, en los últimos doce meses. Hace sólo un año y en esta misma feria, responsables de Turespaña, de la Secretaría de Estado de Turismo y de Paradores de España ratificaron su compromiso de abrir el Parador del Castillo de Ibiza en el primer cuatrimestre de 2025. En la feria turística de Madrid de 2025, el edil del ramo, Rubén Sousa, incluso creyó que el ministro de Turismo, Jordi Hereu, tras saludarle cordialmente, le garantizaba una apertura próxima. La ilusión del alcalde era inaugurarlo con motivo del 25 aniversario de la declaracion de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad. Pero tampoco.

Según Triguero, la reunión de este martes “ha sido muy productiva, con una línea de trabajo clara, colaborativa y con la máxima voluntad por parte de ambas instituciones para que la apertura del Parador sea una realidad cuanto antes".

"Reajuste de trabajos"

En ese encuentro, Sánchez ha traslado a Triguero “los esfuerzos realizados” por la compañía “para reajustar los trabajos en la fase final del proyecto previa a la apertura”, según informaron desde Paradores. Ambas partes han estado de acuerdo en la importancia de la coordinación en estos momentos, “en los que las obras del acceso al Camí del Calvari, realizadas por el Ayuntamiento, condicionan y dificultan el acceso a las instalaciones del Parador”.

Paradores asegura que ha continuado trabajando “para abrir lo antes posible, con un gran esfuerzo logístico"

Paradores asegura que ha continuado trabajando “para abrir lo antes posible, con un gran esfuerzo logístico y acelerando los trabajos de equipamiento, decoración y traslado de material en la medida de lo posible”. Curiosamente, la empresa pública ha aportado un calendario de las próximas fases que no ha ofrecido el Consistorio a pesar de que ha sido éste el que ha trasladado esas previsiones durante la reunión. Por ejemplo, que “en aproximadamente 20 días” se permitirá de nuevo al acceso de los camiones que completarán el equipamiento del establecimiento de Dalt Vila. En estos momentos, la logística de la obra impide el acceso deestos vehículos, afirman desde Paradores.

A partir de entonces, y en aproximadamente otros 20 días, el Consistorio realizará los trabajos en la acometida eléctrica para garantizar los suministros de manera definitiva. Desde entonces, Paradores podrá completar el equipamiento y comenzar a realizar las pruebas necesarias para comprobar el adecuado funcionamiento de las instalaciones: “El resultado de esas pruebas permitirá tener una estimación aproximada de la fecha de apertura”, señalan desde la entidad.

Promoción en ferias

Durante la reunión (en la que también han participado el concejal de Turismo, Rubén Sousa, y el secretario general de Paradores, Ricardo Mar), se ha acordado establecer un calendario de trabajo para avanzar y preparar una futura acción de promoción conjunta de la ciudad en las próximas ferias turísticas, donde Paradores tendrá también presencia destacada. Ganas, parece que tienen, pues en su estand en la WTM había este martes un cartel promocional del Parador de Ibiza con el título “Welcome Ibiza. New opening” e ilustrado con la imagen de Dalt Vila vista desde el mar

El alcalde ha indicado que la apertura del Parador es “una demanda histórica y una oportunidad extraordinaria” para diversificar la oferta turística de la ciudad y ha asegurado que, tanto desde el Ayuntamiento como desde Paradores, hay una "máxima voluntad de colaboración institucional para culminar con éxito este proyecto tan esperado", pero que no para de retrasarse.