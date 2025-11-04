Un nuevo espacio para que los niños se diviertan en Vara de Rey

Desde que se retiró el vallado y abrió, el viernes 31 de octubre, cada día hay niños disfrutando de la nueva zona de juegos infantiles del paseo de Vara de Rey, aunque el entusiasmo de muchos de los menores que se divierten allí puede contrastar con el chasco de los más pequeños, que no miden lo bastante para subir en la estructura. Para ellos queda la lagartija.