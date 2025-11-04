Las nuevas ambulancias de programados de Ibiza entrarán en funcionamiento en diciembre

La nueva flota de ambulancias del Ib-Salut ha vuelto a tener protagonismo durante el pleno del Parlament celebrado este martes. Una semana más, la diputada Patricia Gómez, del Grupo parlamentario socialista, ha interpelado a la consellera balear de Salud, Manuela García, respecto a las 122 ambulancias de transporte sanitario no urgente que, según se ha sabido, completamente equipadas superan los 4.000 kilos de peso, lo que imposibilita que sean conducidas con un permiso de circulación B1, el que poseen todos los trabajadores del Servei de Salud. En su respuesta a Gómez que ha ironizado con que se prometía "la mejor flota de ambulancias de España" y se ha obtenido "la gran chapuza de España", la consellera ha asegurado que las nuevas unidades empezarán a funcionar en el archipiélago "a partir de diciembre, porque se hacen en Galicia y todavía no están aquí todas".

La diputada socialista ha recordado una vez más ante el plenario que la mayoría de la plantilla actual del servicio Samu-061 no dispone del permiso C1, motivo por el cual el Servicio de Salud balear ha decidido desmontar algunos de los elementos de las ambulancias para conseguir así bajar su peso y que puedan ser conducidas con el B1 mientras los trabajadores se sacan el nuevo carnet, que estará financiado por el Govern balear. Gómez ha considerado esta solución "irracional", al tiempo que ha criticado la compra de vehículos "inservibles" por parte del Gsaib.

Por su parte, Manuela García ha reiterado que estas "pequeñas adaptaciones" no conllevarán un sobre coste para la institución ni afectarán al "confort" del paciente, aunque los sindicatos ya han advertido que retirar las rampas de acceso para sillas de rueda obligará a subir a los usuarios "a peso". La responsable del área de Salud del Govern balear ha vuelto a sacar a relucir decisiones tomadas por Patricia Gómez cuando ocupaba su puesto en la anterior legislatura, como el polémico contrato de transporte aéreo sanitario con la empresa Eliance. Sobre los 56 millones de euros gastados en la flota de 246 ambulancias entre las destinadas al servicio sanitario urgente y los servicios programados, ha declarado que "no es un gasto, es una inversión que beneficiará a los profesionales y a los usuarios", y ha comparado esta inversión con el "malgasto" que hicieron los socialistas con la compra de mascarillas durante la pandemia del covid