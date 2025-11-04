Miri desvela el misterio de su relación con Froilán en Ibiza tras salir de 'Supervivientes'

Feliz tras su tercer puesto en 'Supervivientes All Stars 2025' a pesar de que muchos apostaban porque sería la ganadora no solo por su entrega en las pruebas de líder, sino por las discusiones y las tramas que ha protagonizado a lo largo del reality, Miri Pérez-Cabrero ha hecho balance de la que confiesa que ha sido una de las experiencias más inolvidables de su vida.

Y, como no podía ser de otro modo tras su cita romántica con Alejandro Albalá en la última gala del programa, se ha sincerado sobre sus sentimientos por el ex de Isa Pantoja antes de aclarar qué tipo de relación tiene con Froilán tras sus imágenes de lo más cómplices este verano en Ibiza.

"El concurso ha sido una superación personal muy fuerte. No sé si sabéis que yo hace tres años tuve un accidente muy muy grave y una de las claves para superar ese accidente fue estar bien de la cabeza. Creo Entonces cuando me propusieron el 'All Stars' dije 'Miri, tienes que prepararte pero no solo físicamente, sino con la cabeza para ir con todo y poder superarte. En ese sentido venga lo que venga, haya lo que haya, tormentas, pruebas, compañeros, o incluso tus propios pensamientos...'. Y así lo hice y estoy muy emocionada, por todo lo que he vivido, por cómo lo he luchado, incluso el puesto en el que he quedado y por cómo he llevado mi manera de pensar y de sobrevivir", ha confesado a punto de romperse.

Y es que como reconoce, el reality ha sido una especie de catarsis que le ha hecho darse cuenta: "Si yo soy capaz de superar todo lo que te propone el programa, me venga lo que me venga en la vida seré capaz de superarlo también". "No es solo el físico, yo soy una niña que peso 50 kilos y que mido 1,67. Cuando muchas veces creemos que estamos en el límite, somos capaces de llegar a mucho más y poder transmitir ese mensaje a personas que quizás están pasando por un mal momento. Creo que eso es el mensaje más importante que se puede transmitir en un programa como este" asegura.

Una nueva ilusión

'Supervivientes All Stars' le ha regalado también una nueva ilusión, Alejandro Albalá. Y aunque muchos estén convencidos de que se trataba de una 'carpeta' para dar juego durante la aventura, Miri defiende que sus sentimientos por el ex de Sofía Suescun son reales: "Yo soy una persona muy pasional, ya lo veis, y yo lo vivo todo. Entonces, al igual que he vivido las pruebas, al igual que he vivido todas las tormentas, al igual que he discutido con mis compañeros y me he mojado y he dicho todo lo que pienso, pues también he vivido de manera muy pasional como Alejandro poco a poco ha ido conquistándome". "Alejandro era un chico que de buenas a primeras no llamaba mi atención, pero un programa como este de repente te enseña que te puedes en cierto modo encandilar de personas que te pueden sorprender, que nunca te pensabas que te podrían sorprender. Y eso es la magia también de esto" confiesa.

"Puedo hablar de emociones, puedo hablar de sentimientos. No estoy enamorada de Alejandro Albalá. pero puede ser el principio de lo que sea que fluya. Adelante con lo que sea. Adelante con las emociones. Vivir con la pasión, con el... ¡Claro que sí! Venga lo que venga. Gracias supervivientes por todo lo que me has dado y por todo lo que es" ha añadido con una gran sonrisa, dejando claro que está dispuesta a ver qué pasa con Albalá.

Su idilio con Froilán

Respecto a su comentadísimo 'idilio' con el hijo de la Infanta Elena, Miri ha aclarado: "Yo en ningún momento he comentado ni he confirmado que yo he tenido una relación con Froilán. Yo con Froilán me llevo muy bien, somos grandes amigos".

"Estoy recién llegada de Honduras, salgo de una burbuja de estar dos meses conviviendo con 14, 13, 12, 4 personas.. y no he mirado nada, no he abierto el móvil, pero seguro que en cualquier momento voy a hablar con Froilán porque somos grandes amigos y tenemos un montón de cosas que contarnos", ha añadido, insistiendo en que "no hay una relación". "Le conocí por amigos en común, nos llevamos muy bien, somos dos personas que conectamos, su manera de ser conecta con la mía y nos reímos y somos grandes amigos, es fantástico" desvela.

De ahí que Miri confíe en que el sobrino de Felipe VI "se haya tomado con humor todo lo que ha pasado en el programa porque al final cuando entras en un programa así donde te entregas tanto como a los presentadores, es como al público, como... Con lo que hay allá, o bien o te lo tomas a broma y entras y lo juegas, o bien dices no entro, me callo y no juego esa liga, ¿no? Yo decidí jugar con todo, decidí jugar con los presentadores y estoy segura que me ha votado, claro que sí, porque todo ha sido tan real y tan natural y tan honesto que no creo que se haya podido enfadar en ningún momento".