Maribel Martínez (Apaac): «¿Cómo le dices a un paciente de cáncer que no hay especialistas en Ibiza?»

La renuncia de una de las oncólogas del Hospital Can Misses deja la plantilla del servicio en tres profesionales y revive los temores de una vuelta a la falta de especialistas de hace algunos años. La delegada de Balears de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (Aecmm), Susana Ribas, subraya que la escasez de estos sanitarios es «un mal enquistado en Ibiza y Formentera».

Maribel Martínez, la presidenta de Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac), se pregunta en qué situación quedan los enfermos de Can Misses atendidos por la sanitaria que abandona el centro: «Esto revierte en los pacientes y no podemos darles la explicación de que están buscando un profesional, pero no lo encuentran». «El paciente no va a decir: ‘Ya irán viniendo cuando encuentren’», apunta.

Los pacientes y sus familiares son los primeros que sufren estos cambios en la plantilla. La delegada en Ibiza y Formentera de Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (Aspanob), Carmen Vargas, conoce muy bien estos padecimientos. los vivió durante el tratamiento de su padre: «No había nada que más le reventase que cambiar de médico. Si llegaba a una consulta y veía a otra persona que no era su doctor, se daba la vuelta y se iba».

La representante de Aecmm argumenta que un nuevo especialista «tiene los datos en el historial», pero que esa información no implica que «conozca» a la persona que padece esta enfermedad. A pesar de ello, valora que tener oncólogos tiene prioridad por encima de que tengan continuidad en el puesto de trabajo, pero indica que conseguir los dos aspectos «sería maravilloso».

Vargas señala que las personas mayores se adaptan peor a estos cambios por el apoyo que supone el seguimiento del cáncer por parte del mismo profesional. «Es una enfermedad en la que necesitas una alta confianza en la persona que te está atendiendo. Si estás asustado porque piensas que te vas a morir, el especialista es la persona que debe darte confianza y fuerzas para seguir y animarte».

Desplazamientos fuera de la isla

Uno de los aspectos en los que tradicionalmente ha afectado la falta de oncólogos en Ibiza es en el desplazamiento de los afectados por esta enfermedad fuera de la isla para recibir el tratamiento. En esta tarea se implica la Asociación de Ayuda al Enfermo Desplazado de las Islas Baleares (Asamdib). Su representante, también Vargas, destaca: «Es una barbaridad la cantidad de gente que trasladan a Mallorca para cualquier tipo de atención médica». Como es lógico, afirma que tanto el paciente como sus acompañantes han de asumir una carga mayor por «la incomodidad» de los viajes.

La delegada de Aspanob explica que la organización que representa ha aumentado mucho sus prestaciones en los últimos tiempos. Asegura que ha pasado de manejar «dos pisos de tres habitaciones cada uno» a «doce pisos» y que la altísima demanda recibida desde Ibiza, Formentera y Menorca provoca que estén «todos llenos». Ribas lamenta que esta situación hace que los pacientes de cáncer de las Pitiusas tengan la sensación de ser «de segunda comparados con uno de Mallorca».

La noticia de la reducción de la plantilla de Oncología en el Hospital Can Misses llega en un momento de la lucha contra esta enfermedad muy complicado tras los escándalos de retrasos y fallos en la comunicación en los cribados del cáncer de mama en Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Campañas de prevención menos eficaces

Susana Ribas explica que la falta de personal podría provocar que las campañas de prevención «no se lleven a cabo de la manera más efectiva». Argumenta que, sin personal, «no hay nada que salga a tiempo» y que estos retrasos perjudicarían a los pacientes porque «no pueden esperar». Enric Casanova, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Ibiza y Formentera, ya alertó hace unos días de que las listas de espera «no se pueden permitir».

Martínez prefiere ser cauta y subraya que no conocen ningún caso parecido a los que han ocurrido en la Península. Opina que los cribados en Ibiza «funcionan bien», pero que no sabe «en qué puede repercutir la falta de profesionales» en este apartado.

La delegada de Aecmm insiste en que esta escasez de oncólogos se percibe en «el espaciamiento» en las revisiones y en la prevención. «Un cáncer detectado a tiempo es curable y uno más avanzado es bastante más complicado», recuerda. Además, comenta que los profesionales que queden en plantilla podrán dedicar menos tiempo en la consulta a cada paciente: «Hay retrasos en los diagnósticos y el inicio de los tratamientos».

Por suerte, la coordinación entre las diferentes asociaciones contra el cáncer en la isla es óptima. Martínez asegura que han creado «un grupo de Whatsapp» para «cualquier cosa» que deban comunicarse. Además, todas ponen en común «sus características y lo que ofrecen».

Un ejemplo de ello fue la iniciativa ‘Sant Antoni Camina amb el Càncer’, en la que las seis agrupaciones de Ibiza colaboraron «hacia el mismo objetivo» de dar visibilidad al Día Internacional Contra el Cáncer de Mama. Se trató de una caminata de tres kilómetros y una carrera de cinco, ambas populares.