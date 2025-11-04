Feria turística de Londres
Marga Prohens: “Hay que estar atentos a la bajada del turismo alemán”
La presidenta del Govern insiste en la WTM en la idea de utilizar el impuesto turístico para que los hoteles abran todo el año y reconvertir contratos fijos-discontinuos en fijos
La presidenta del Govern, Marga Prohens, cree que hay que estar “atentos” a la bajada del turismo alemán en las islas, registrado por primera vez en Mallorca (es su principal mercado) este año, pero que desde hace varias temporadas sigue esa tendencia en Ibiza.
Prohens considera que, en buena medida, el estado de la economía y la crisis política vivida durante el último año en ese país podrían estar detrás de esa caída de viajeros germanos: “Hay que ver cómo evoluciona y las posibilidades de compensar ese descenso con turistas procedentes de otros países”, apunta, a la vez que subraya que sigue apostando por “la contención” en temporada alta y desviar el flujo de turistas hacia los meses de menos afluencia.
ITS para los hoteles
La presidenta insiste, además, en la idea de utilizar el impuesto de turismo sostenible (ITS) para un doble objetivo: incentivar a la planta hotelera a que abra todo el año, lo que conllevaría reconvertir a los trabajadores fijos discontinuos en fijos y permitiría mejorar la “estabilidad y bienestar” de estos. Respecto a si tiene previsto incrementar la ecotasa de cara a la próxima temporada, señala que esa es “una de las 544 propuestas presentadas ante el Pacto por la Sostenibilidad y la Mesa de Diálogo Social”. Si se llega “a un consenso” en ellas, “se tratará en el Parlament balear”, zanja la presidenta del Govern.
