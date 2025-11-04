Que la Guardia Civil haya desplazado una unidad de élite a Formentera debido a la crisis migratoria, que sigue en aumento en la isla. Hasta la isla se han movilizado una treintena de agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad que estarán operativos, al menos, hasta que acabe este 2025. Muchos de ellos tienen experiencia con la migración en Canarias.

Llama la atención

Los varapalos judiciales que están recibiendo diferentes bancos por conductas abusivas con clientes de Eivissa. En los dos últimos, contra CaixaBank y otro contra Cofidis, la Audiencia Provincial ha dado la razón a los clientes y ha anulado los contratos firmados. En ambos casos se trataba de tarjetas y créditos revolving de cuyos riesgos y costes reales los bancos no informaron adecuadamente a los clientes.

La llamada de atención de la junta local de Eivissa de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) sobre la situación en la que se quedan las Pitiusas con la marcha de una oncóloga de Can Misses, que se queda con tres especialistas de una plantilla de cinco. La asociación alerta de que los cribados pueden fallar si no hay suficientes médicos en el servicio de Oncología del hospital ibicenco.