Empiezan seis meses de obras en el corazón del casco histórico de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha comenzado esta semana las obras de renovación y adecuación de sa Carrossa, la calle General Balanzat y la plaça de Vila, situados al núcleo histórico de Dalt Vila. Los trabajos, que se alargarán durante unos seis meses, tienen como objetivo modernizar las infraestructuras y "mejorar la experiencia" de los peatones y vehículos que transitan por esta zona.

Con un presupuesto total de 1.873.533 euros, el proyecto supone "una actuación clave" para la mejora del trazado urbano histórico. La intervención prevé la renovación de infraestructuras obsoletas, la instalación de nuevas redes separativas y de suministro, así como la sustitución de los pavimentos y acabados actuales.

Otro de los puntos destacados es la mejora energética del alumbrado público, con la incorporación de sistemas más eficientes y sostenibles, que respetarán en todo momento los elementos históricos que caracterizan esta área protegida. Además, se contempla la adaptación del espacio público a los requisitos de accesibilidad, favoreciendo un entorno más seguro e inclusivo.

El ámbito de actuación alcanza la plaça de Vila, el espacio urbano de sa Carrrossa y la calle General Balanzat hasta su enlace con la calle Santa Maria.

Durante el periodo de ejecución de las obras, queda prohibido el estacionamiento de vehículos en las calles afectadas. El Ayuntamiento de Ibiza ha pedido disculpas por las molestias que esta actuación pueda ocasionar y ha agradecido la comprensión y la colaboración de la ciudadanía.