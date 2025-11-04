La II Mostra Folklòrica de Tardor llenará de tradición y solidaridad el auditorio de Sant Antoni
La cita reunirá música, danza y gastronomía tradicional en una jornada solidaria a favor de la lucha contra el cáncer
Sa Colla de Portmany organiza este sábado una nueva edición con la participación del grupo jienense Cuna del Guadalquivir y a beneficio de la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer.
El auditorio de la iglesia de Sant Antoni de Portmany acogerá este sábado 8 de noviembre por la tarde la II Mostra Folklòrica de Tardor, un encuentro de música y danza tradicional organizado por Sa Colla de Portmany que unirá cultura popular y solidaridad.
El evento contará con la participación especial de la Asociación Coros y Danzas Cuna del Guadalquivir, de Cazorla (Jaén), que devuelve la visita realizada por la colla ibicenca el pasado mes de septiembre, cuando participaron en el VI Encuentro de Folklore Ciudad de Cazorla.
Donativos para IFCC
La muestra tendrá un carácter benéfico, ya que se instalarán vidrioles solidàries para recoger donativos destinados íntegramente a la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC). Además, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de productos típicos ofrecida por los miembros de la colla.
Con esta segunda edición, Sa Colla de Portmany consolida una cita que ha nacido con vocación de continuidad y con el propósito de preservar las tradiciones ibicencas al tiempo que impulsa iniciativas solidarias en beneficio de la comunidad local.
