Ibiza, única isla en la que no ha empezado el cribado de cáncer de cérvix, denuncia el PSOE

La diputada del PSOE Irantzu Fernández ha denunciado en el pleno del Parlament que las Pitiusas son las únicas islas de Balears en las que no se ha iniciado el programa de cribado de cácer de cérvix. La socialista ha explicado que ya han llegado a los centros de salud de Ibiza las pruebas PCR para comenzar el programa "sin que nadie dé la orden de recaptación", mientras en otros centros sanitarios en Mallorca y Menorca ya se está en marcha el cribado.

Fernández ha recordado que el principal objetivo de estas pruebas es "prevenir el desarrollo del cáncer o detectarlo en fases muy iniciales, que es cuando es más fácil de tratar y tiene un mejor pronóstico". "Mientras en el resto de áreas comienza el programa de cribado de cáncer de cérvix, en Ibiza, con las PCR en los centros nadie da la orden", ha denunciado la socialista, que ha continuado: "¿Nos puede explicar por qué se ha dado la orden de devolver las PCR una vez estaban ya en los centros? ¿Por qué no ha empezado a llamar a las mujeres? ¿La incapacidad de su equipo volverá a convertirnos, una semana más, en ciudadanas de segunda?".