Ibiza recibe seis grandes cruceros antes de Navidad

La ciudad de Ibiza recibirá en noviembre y diciembre un total de nueve cruceros, seis de ellos de gran eslora y con capacidad para miles de personas, según la previsión del puerto. El primero de ellos, el 'Star Clipper', un velero que acoge un crucero de lujo, llegó el pasado domingo a la isla, donde llamó la atención por su belleza y sus cuatro palos. Se trata del crucero más pequeño que visitará este mes la ciudad.

Durante este tiempo no coincidirán ningún día varios de estos barcos, según se aprecia en la previsión. Eso sí, hay seis grandes cruceros, de alrededor de 300 metros de eslora, que atracarán en la isla: 'MSC Grandiosa' (331 metros y 6.334 pasajeros), que llega este miércoles 5 y el 12 de noviembre; 'Norwegian Epic' (325 metros y 4.100 personas), cuya llegada está prevista para el jueves 6; 'MSC Orchestra' (293 metros y 3.223 usuarios), que llega el viernes 7; 'Norwegian Viva' (299 metros y 3.215 personas), programado el 24 de noviembre, y 'Norwegian Sky' (258 metros y 2.450 personas) que llegará el 3 de diciembre.

A ellos se suman el 'MV Seabourn Encore' (210 metros y 604 pasajeros), que tiene prevista su llegada el 15 de noviembre y el 'Star Seeker' (131 metros y 224 personas), que pasará en la isla la víspera de Navidad.