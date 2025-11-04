Ibiza y Formentera registran 2.859 parados en octubre, más que en septiembre pero menos que hace un año

Los datos del paro del mes de octubre en Baleares confirman que de un año a otro "se crea ocupación y se constata la desestacionalización" en las islas, destaca Catalina Cabrer, consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social. En Ibiza, estos datos se traducen en 2.717 parados, un 2,23% menos (62 personas) que en octubre de 2024. En Formentera, equivalen a 142 personas en el paro, un 22,8% menos (42 personas) que en el mismo mes del año anterior.

Si se compara con septiembre, este octubre hay un 16% más de parados en Ibiza (374 personas más) y un 37,9% más en Formentera (39 personas más).

La industria y la construcción

De este modo, los datos reflejan que, con el final del verano, la actividad económica en las Pitiusas se reduce. En Ibiza, el sector servicios pierde un 23,5% de sus empleados, con 2.095 personas en el paro: 399 más que en septiembre y 30 menos que hace un año. En Formentera son 124 parados: 43 más que en septiembre y 39 menos que hace un año.

Por su parte, el sector agrícola registra un leve aumento de parados respecto a hace un año y a hace un mes. En Ibiza deja 22 parados (dos más que en septiembre y uno más que hace un año) y en Formentera, siete (dos más que en septiembre y cuatro más que hace un año).

En contraposición, tanto la construcción como la industria dejan menos desempleados que en septiembre de 2025 y en octubre de 2024. En Ibiza, la primera registra 390 desempleados (32 menos en ambos periodos) y la industria 84 (tres menos que hace un mes y 22 menos que en octubre de 2024). En Formentera, la construcción cuenta con nueve desempleados (seis menos que en septiembre y ocho menos que hace un año), y la industria no deja ninguno, frente a los dos parados que hubo el mes anterior.

Ibiza, por encima en las contrataciones

De este modo, el Govern insiste en la mejora de los datos interanuales, como también reflejan las cifras de las demás islas. En Menorca hay 1.830 parados (9,4% más que en septiembre pero 4,7% menos que hace un año) y en Mallorca 22.996 (4,8% más que hace un mes pero 6,5% menos que en octubre de 2024).

Esto suma un total de 27.685 parados en las Baleares, lo que Cabrer señala como "un nuevo récord" en la serie histórica desde 2002. "Baleares está en plena ocupación y con una tendencia de paro muy bajo, sobre todo si lo comparamos con la del conjunto de España", indica.

Sin embargo, en octubre se han firmado 28.100 contratos en las islas, 4.503 menos que en septiembre y 941 menos que hace un año. De ellos, 4.231 corresponden a Ibiza, la única isla en la que destaca una mejora: 474 contratos más que en septiembre y 459 más que hace un año. De éstos, 732 son temporales y 3.499 indefinidos. En Formentera, en cambio, se han firmado 206 contratos (siete menos que en septiembre y 33 menos que hace un año), de los cuales 70 son temporales y 136 indefinidos.

En este sentido, Comisiones Obreras indica en una nota que la economía de las Baleares sigue siendo "fuertemente estacional", a pesar de las "positivas" cifras del paro en octubre.