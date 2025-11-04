Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
Dos asaltantes trataron de entrar en una casa habitada en la calle Salamanca
Dos personas han ingresado en la tarde de este martes en el Hospital de Can Misses de Eivissa tras el intento de robo a una vivienda habitada en la zona de Cala de Bou, en el término municipal de Sant Josep.
Los hechos han ocurrido antes de las ocho de la tarde en una casa, a la altura del número 3 de la calle Salamanca, según han confirmado testigos a Diario de Ibiza. Por el momento se desconoce la gravedad de las heridas de las dos personas que han sido ingresadas en el centro hospitalario ibicenco y que estarían en el interior de la vivienda cuando ha sido asaltada.
De negro y con un pasamontañas
Según un testigo presencial, los asaltantes eran dos personas. Al menos uno de ellos era un hombre iba vestido de negro y llevaba un pasamontañas para no ser reconocido.
Al menos un vehículo de la Policía Local de Sant Josep se ha dirigido a esa hora hacia el lugar de los hechos, ha asegurado otra fuente otra fuente. En estos momentos los hechos están siendo investigados para averiguar qué es lo que ha ocurrido y si los asaltantes han logrado entrar en la vivienda.
