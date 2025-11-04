Un guion de Ibiza, finalista en el certamen internacional 'Break On Time' 2025

El talento creativo de Ibiza vuelve a destacar en el panorama cinematográfico internacional. El guion del largometraje 'Una noche en la guarida del ángel', escrito por el cineasta ibicenco Héctor Escandell, ha sido seleccionado como finalista en la segunda edición del concurso internacional de guiones 'Break On Time' 2025, un certamen organizado por el grupo audiovisual español ISII Group, con la colaboración de RTVE, Madrid Film Office, Kinépolis, ESCAC y ALCINE.

En esta edición, el comité de selección del certamen ha recibido 679 guiones de diferentes países, de los cuales solo 50 se han seleccionado como finalistas. Entre ellos, el trabajo de Escandell, que competirá en la categoría de largometraje de ficción, optando tanto a un premio en metálico como a la posibilidad de que su guion acabe siando una realidad en la gran pantalla.

El jurado que decidirá los ganadores está formado por reconocidos nombres del cine español, como las actrices Marta Etura, Karla Sofía Gascón y Aura Garrido; el actor Ernesto Alterio, y los directores y guionistas Kike Maíllo, Jorge Coira y David Victori.

La gala de entrega de premios se celebrará el 5 de noviembre a las 20 horas en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid, donde Héctor Escandell estará presente representando al talento audiovisual de Ibiza.

La trama del largometraje

'Una noche en la guarida del ángel' es una comedia de terror fantástico con ritmo trepidante, personajes excéntricos y una estética inspirada en el cine setentero de Rob Zombie. Su historia, que combina humor negro y referencias al género clásico, transcurre en la vibrante Ibiza hippie de 1971. Allí, un grupo de jóvenes —liderado por una valiente carmelita— se ve envuelto en una serie de desgracias que les conducen hasta una casa payesa donde se celebra una reunión tan absurda como inquietante: la de un antiguo oficial nazi y el propio dictador Francisco Franco.

"Con esta nominación, Héctor Escandell reafirma el papel de Ibiza como cuna de creatividad y escenarios de inspiración cinematográfica, situando a la isla en el mapa de los grandes certámenes internacionales de guion", indican.