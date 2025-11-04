El Gobierno ya ha tramitado el 20% de las ayudas por la dana en Ibiza

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo Caballero, ha informado este jueves en el Senado de que ya se han tramitado 783 expedientes, lo que representa el 20% de las 3.933 solicitudes presentadas ante el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) a raíz de las graves inundaciones que afectaron a diversas zonas de Ibiza el pasado 30 de septiembre y durante la segunda semana de octubre, los días 11 y 12.

El ministro ha respondido así a la pregunta formulada por el senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, quien solicitó información sobre el estado de tramitación de las indemnizaciones para los afectados por las tormentas.

Del total de solicitudes registradas, unas 1.500 corresponden a vehículos, 552 a establecimientos comerciales y el resto a viviendas y otros bienes particulares. Cuerpo ha detallado que los trámites avanzan a buen ritmo, con un 23% de las solicitudes de viviendas, un 20% de las de comercios y un 18% de las de vehículos ya gestionadas. En el caso de las industrias, el proceso está siendo más complejo debido a la necesidad de valoraciones más detalladas, aunque el Consorcio ha identificado 114 expedientes a los que ya se han realizado pagos provisionales para facilitar liquidez inmediata a los afectados.

Tres meses

El ministro ha señalado que el objetivo del Gobierno es que, en un plazo de tres meses, es decir, a comienzos de 2026, más del 80% de las solicitudes estén tramitadas, siguiendo un calendario “ágil y eficaz” que permita recuperar la normalidad económica en las zonas más afectadas cuanto antes.

Durante su intervención, Cuerpo ha expresado su solidaridad y apoyo a los afectados por estos fenómenos meteorológicos extremos que, “afortunadamente no provocaron víctimas mortales, pero sí importantes daños económicos”. También ha destacado que este tipo de episodios “cada vez son más frecuentes y tienen mayor impacto en la población”, y ha subrayado que el Consorcio de Compensación de Seguros ha actuado “con la misma rapidez y eficacia” demostrada en otros casos recientes, como la dana de València, gracias a la mejora de los procedimientos de gestión y valoración de siniestros.

Cuerpo ha recordado además que el senador Juanjo Ferrer mantendrá próximamente una reunión con representantes del Consorcio, en la que se actualizarán los datos y se espera que “en los próximos días las cifras sean aún más positivas”.

Por su parte, Ferrer ha recordado que la isla de Ibiza ha sufrido graves inundaciones que dejaron centenares de afectados, con negocios que registraron pérdidas importantes y viviendas completamente anegadas. Según ha explicado, todavía hay personas que “no han podido regresar a sus casas” tras haber sufrido niveles de agua de más de medio metro de altura y daños materiales graves, además de centenares de vehículos inutilizados.

El senador ha agradecido la rápida y eficaz actuación de los servicios de emergencia, que permitió evitar víctimas mortales, y reconoció su dedicación desde el primer momento. Finalmente, ha expresado su agradecimiento al Ministerio y al Consorcio por su celeridad y eficacia, insistiendo en que la prioridad es que las personas y negocios afectados reciban cuanto antes las indemnizaciones necesarias para hacer frente a la situación.