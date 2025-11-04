Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Futuros artistas en el Club Diario de Ibiza

Visita a la exposición 'Pintures' de Diana Bustamante

Futuros artistas visitan la muestra de la artista Diana Bustamantaen el Club Diario de Ibiza

Futuros artistas visitan la muestra de la artista Diana Bustamantaen el Club Diario de Ibiza / DI

Redacción

Ibiza

Los alumnos de Primero de Bachillerato de Proyectos Artísticos y de Segundo de Bachillerato de Técnicas de Expresión Gráficas y Plásticas del instituto Sa Colomina han visitado la exposición Pintures' de Diana Bustamante en el Club Diario de Ibiza. Durante la visita, la artista explicó a los jóvenes su manera de trabajar y las técnicas que aplica en sus pinturas.

Los alumnos de segundo de bachillerato posan con la arista Diana Bustamante.

Los alumnos de segundo de bachillerato posan con la artista Diana Bustamante. / DI

La muestra reúne una treintena de obras realizadas entre 2019 y 2025, en una retrospectiva que ofrece al público la oportunidad de redescubrir su trayectoria.

Futuros artistas en el Club Diario de Ibiza

Futuros artistas en el Club Diario de Ibiza / DI

Diana Bustamante explica las características de su obra en la exposición del Club Diario de Ibiza.

Diana Bustamante explica las características de su obra en la exposición del Club Diario de Ibiza. / DI

