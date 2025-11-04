La última
Futuros artistas en el Club Diario de Ibiza
Visita a la exposición 'Pintures' de Diana Bustamante
Redacción
Ibiza
Los alumnos de Primero de Bachillerato de Proyectos Artísticos y de Segundo de Bachillerato de Técnicas de Expresión Gráficas y Plásticas del instituto Sa Colomina han visitado la exposición ‘Pintures’ de Diana Bustamante en el Club Diario de Ibiza. Durante la visita, la artista explicó a los jóvenes su manera de trabajar y las técnicas que aplica en sus pinturas.
La muestra reúne una treintena de obras realizadas entre 2019 y 2025, en una retrospectiva que ofrece al público la oportunidad de redescubrir su trayectoria.
