Los alumnos de Primero de Bachillerato de Proyectos Artísticos y de Segundo de Bachillerato de Técnicas de Expresión Gráficas y Plásticas del instituto Sa Colomina han visitado la exposición ‘Pintures’ de Diana Bustamante en el Club Diario de Ibiza. Durante la visita, la artista explicó a los jóvenes su manera de trabajar y las técnicas que aplica en sus pinturas.

Los alumnos de segundo de bachillerato posan con la artista Diana Bustamante. / DI

La muestra reúne una treintena de obras realizadas entre 2019 y 2025, en una retrospectiva que ofrece al público la oportunidad de redescubrir su trayectoria.

Futuros artistas en el Club Diario de Ibiza / DI