Fallece Mariano de Ca na Marca, dinamizador social de Santa Gertrudis

Mariano Torres Riera, más conocido como Mariano de Ca na Marca, ha fallecido este martes a los 87 años. El funeral se celebrará el miércoles 5 de noviembre a las cuatro de la tarde (velatorio en Pompas Fúnebres a partir de las 11.30 horas) en la iglesia de Santa Gertrudis, su pueblo, en el que Mariano fue un auténtico dinamizador social.

Fue el primer presidente de la Asociación de Personas Mayores de Santa Gertrudis, donde tuvo esta responsabilidad hasta el año 2017, durante dos décadas. Despedirse del club fue una pena para él. A lo largo de su vida colaboró prácticamente con todas las asociaciones del pueblo para llevar adelante cualquier propuesta que significara una mejora para sus vecinos. Participó activamente en colectivos deportivos, sociales y culturales. Además, fue propietario de la empresa Transportes Marca

En 2022, Torres Riera recibió uno de los Premis Xarc de Santa Eulària por esta labor social. Su mujer, Francisca Riera, explicaba con motivo del Premi Xarc que la intención de su marido había sido, toda su vida, ayudar en todo lo que había podido a sus vecinos. "Su vida siempre ha sido trabajar para él y para los demás", explicaba Francisca, que destacaba también que a Mariano le gustaba "hacer fiestas y los chistes", aunque no se le diera muy bien contarlos, reconocía Francisca, que explicaba que, cuando Mariano acababa de trabajar dedicaba todo su tiempo al club.

Además, en 2019 recibió la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Santa Eulària coincidiendo con los 40 años de la Democracia junto a todos los concejales que trabajaron "en favor del municipio, en los equipos de gobierno o desde la oposición, en el periodo democrático». Dado el elevado número de miembros que había tenido la Corporación se decidió concretar en los primeros concejales salidos de las urnas una vez acabada la dictadura en las elecciones de 1979. «Sin duda, el ambiente social y político de la época y la carencia de experiencia en el funcionamiento democrático de las instituciones fueron unos handicaps añadidos al de regular y dirigir el funcionamiento normal de un municipio en pleno desarrollo económico», señaló el Ayuntamiento al anunciar la Medalla d'Or.

Mariano Torres Riera recibió este premio junto con el resto de integrantes de la corporación que encabezó Vicent Guasch Tur como alcalde y que contó con otros concejales: Antonio Clapés Serra, Pedro Guasch Guasch, Juan Boned Riera, José Colomar Marí, Juan Guasch Riera, Mariano Roig Guasch, Bartolomé Juan Marí y Salvador Camacho Vasconi (Coalición Democrática); Antonio Ferrer Marí, Juan Ferrer Noguera, José Colomar Juan y Vicente Juan Riera (UCD); Juan Costa Ferrer y Antonio Costa Costa (PSOE), y Carmen Tur Ferrer por el Partido Liberal, que fue además la primera mujer concejala en la historia de Santa Eulària, y una de las tres únicas ediles que salieron de las primeras elecciones municipales del actual periodo democrático, en 1979, en las islas de Ibiza y Formentera.