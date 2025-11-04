El experto en educación César Bona: «Es urgente que aprendamos a dialogar entre familias y centros de enseñanza»

César Bona estará mañana a partir de las 18.30 horas en el Teatro Pereyra, en Vila, para firmar libros y hablar, una hora más tarde, de prevención y erradicación del acoso escolar. El evento, organizado por Fundación Conciencia con el apoyo de este espacio y The Pacha Foundation, se ha planteado como «un espacio de reflexión» en el que el experto en educación lanzará muchas preguntas y en el que la palabra «convivencia» estará muy presente. Las entradas, a 8 euros, están ya a la venta.

El suicidio de Sandra Peña, la adolescente de catorce años que falleció en Sevilla a mediados de octubre, ha conmocionado a la sociedad y ha reabierto el debate sobre la efectividad de los protocolos contra el acoso escolar. ¿Qué es lo que está fallando, en su opinión?

Te voy a empezar diciendo que lo de Sandra Peña es algo tristísimo, que su caso no es el único y que o cambiamos algo o, lamentablemente, va a seguir sucediendo. Obviamente, tenemos que dar un giro casi radical en lo que es la enseñanza. Y cuando hablo de enseñanza no me refiero solo a la escuela, a lo que estoy haciendo referencia es a cómo enfocamos la educación a nivel global y ahí incluyo sociedad, familia y centros de enseñanza. Para mí lo que está claro es que el centro educativo es un lugar donde se reúnen muchas personas aprendiendo a vivir y eso significa que hay unas cuantas cosas que nos tenemos que cuestionar. Un ejemplo es esta frase que se ha dicho durante tanto tiempo de que en la escuela se enseña y en casa se educa. No, lo siento, la escuela tiene que ser el mejor lugar para ayudar a las familias a educar a sus hijos y para educarlos en sociedad y eso implica educar también en valores. No podemos dar por hecho que chicos y chicas ya saben lo que es convivir con otros seres, aunque vengan de una familia.

Volviendo al tema de los protocolos de acoso escolar, son medidas reactivas, pero entiendo que trabajar en la prevención es fundamental. ¿Ponen los centros educativos suficiente atención en este aspecto?

No puedo generalizar, yo no sé si ponen toda la atención o no en prevenir, habrá centros que sí y otros que no, pero esa pregunta va con respuesta implícita. Es obligatorio prevenir, educar en una convivencia sana y respetuosa y entender que el ecosistema de niños y niñas es muchísimo más que la familia o la escuela. El ecosistema implica también los amigos, los compañeros, los hobbies, el tutor o la tutora, los valores, el mundo interior, las redes sociales, las habilidades sociales que se tienen o no... Y hemos de pensar otra cosa, que pasan la mitad de su infancia y su adolescencia en un centro educativo. Obviamente, este tiene que ser un sitio donde aprendan mucho, pero tan importante como eso o más es que sea un entorno saludable. Somos seres sociales y no podemos separar el aprendizaje del individuo del entorno que lo rodea. Para mí, por eso, obligatoriamente, tienen que ser lugares donde se sientan acogidos, seguros, comprendidos, aliviados y apoyados. Y las notas, respecto a esto, son secundarias.

César Bona. / Asís Ayerbe

¿Qué papel tienen los docentes a la hora de crear un entorno saludable?

Por mucho que haga un docente, él solo no va a conseguir un entorno seguro y de convivencia. Se necesita establecer reglas y empezar el juego desde cero. Eso significa que a las familias hay que explicarles ciertas cosas y a los colegios y a los profesores, también. Tiene que haber muchísimo más diálogo entre la familia y el centro. También tiene que entenderse que ahora, por ejemplo, por muy in que sea hacer cientos de cursos sobre la inteligencia artificial, hay algo que es muchísimo más importante, que es que sepamos todos lo que significa educar en la convivencia. Cuando chicos y chicas, familias, docentes y centros entendemos las reglas de lo que es una convivencia sana y respetuosa, entonces se puede empezar a trabajar con los niños porque, como te he dicho antes, son personas que entran a los centros educativos para aprender a vivir en sociedad. Por eso tenemos que darles esas herramientas sociales para que entiendan lo que es el respeto a uno mismo y a los demás.

Según un estudio de la Fundación ANAR, un 9,4% del alumnado en España afirma que sufrió o sabe de algún compañero que sufrió acoso escolar o ciberacoso durante el curso 2023/24. ¿Qué datos maneja usted?

Estas instituciones que se encargan de estar diariamente observando lo que sucede son las que nos pueden guiar también y hasta que esto no sea un 0% real, no podemos parar. Un solo caso es más que suficiente para parar todo en la sociedad, en la familia y en las clases. Que no terminas un tema, no lo terminas, pero creo que es suficientemente importante como para decir: «Vamos a darle importancia a esto y, luego, todo lo demás». El conocimiento es inabarcable, es infinito. No puedes pretender que salgan de tu clase sabiendo todo sobre algo, lo que es importante es que tengan ganas de venir al día siguiente y que cuando vengan se sientan seguros.

Según un informe de la Universidad Complutense de Madrid, el bullying es el principal motivo que lleva a un menor a quitarse la vida, sin embargo, todavía hay profesores, familias y estudiantes que quitan importancia a las burlas y los insultos. ¿Hace falta todavía mucha concienciación y pedagogía?

Sí. Hay que imponer ciertos cambios en la educación. Ya no basta con sugerir, a lo mejor, tenemos que hacernos muchísimas preguntas y dialogar honestamente y trabajar juntos, mucho más, familias y centros educativos sabiendo cuál es el fin, que es sacar lo mejor de esos chicos y chicas. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es en qué aspectos necesitamos formación real todos, los docentes, los centros educativos, las familias y las instituciones. Y vuelvo a unirlo con lo que he dicho antes de que ahora está muy bien aprender inteligencia artificial, pero el presente y el futuro es también aprender a convivir.

¿Y qué respuesta daría usted a la pregunta que plantea sobre los aspectos en los que necesitamos formación real?

Te voy a responder primero con una pregunta y luego con lo que yo pienso. La pregunta sería: ¿Para qué te gustaría que tu hijo o que tu hija fuera a la escuela? Esta pregunta la he hecho muchísimas veces y la respuesta de madres, padres y docentes es: «Para que aprendan a convivir y a respetarse a ellos mismos, a los demás y al planeta. Para que tengan herramientas, ya no para el futuro, sino para el presente. Para que sepan lo que es un error y aprendan de él, para que sepan lo que es el fracaso y sepan superarlo, para que sepan pensar por sí mismas». Y hora te respondo desde mi punto de vista respecto a los aspectos en los que necesitamos formación real: la tolerancia, la solidaridad, el amor, la amistad, el cuidado, la ética y la empatía. A todo esto que se pone en lo transversal, para ser tocado en todas las áreas, no se le da el peso y el tiempo que realmente necesitaría. Hay que darle la vuelta a este tema y entender que es por ahí por donde tenemos que empezar.

"El 'bullying' es un atentado a la dignidad de un ser humano y eso es inadmisible"

Está claro que de poco sirve que esos valores de los que habla se trabajen en clase si no se inculcan también en la familia...

Por eso decía que el giro no lo puede dar un docente y no lo puede dar una escuela. Por eso he hablado de que es imperiosamente urgente que aprendamos a dialogar y a hablar de tú a tú, las familias y los centros educativos. Antes he planteado una interrogante, que es la de en qué aspectos necesitamos formarnos, ahora añado algunas más: ¿Realmente lanzamos el mismo mensaje en casa y en la escuela sobre el respeto de los límites? Esta pregunta me lleva a otras: ¿Deberíamos unirnos más y hablar sobre qué mensajes tenemos que lanzar a los chicos?; ¿estamos dedicando tiempo real a escuchar tanto en casa como en la escuela?; ¿qué referentes históricos y actuales tiene ahora mismo la población infantil, que no sean instagramers?; ¿cómo nos coordinamos la escuela y las familias para ofrecer acompañamiento y escucha?; ¿animamos a los niños a pedir ayuda sin sentir vergüenza?; ¿qué contenido consumen los niños en casa?; ¿lo que consumen lo sabemos los docentes o no?; ¿entrenamos la gratitud en casa y en la escuela? Hay tantísimas preguntas que hacerse... Yo las lanzo, pero no doy respuestas. Cuando un acto de bullying sucede directamente es un atentado a la dignidad de un ser humano y eso es inadmisible. Nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que hacer algo para que eso no suceda. Ni diez, ni dos, ni un caso, cero. Es un atentado a la dignidad humana y en algunos casos termina tan mal como sabemos.

Las redes sociales han echado más leña al fuego a este grave problema. ¿Qué se puede hacer en ese sentido?

Mira, aquí se dio por hecho ya hace años que chicos y chicas eran nativos digitales y que por esa razón eran ellos los que tenían que enseñarnos a nosotros. Lo siento, pero no. Alguien tiene que educarlos en el uso ético y responsable de la tecnología y en el no uso. Aquí lanzo otra pregunta que está dirigida especialmente a familias, pero también a docentes y centros educativos: ¿Se ponen reglas éticas sobre cómo comportarse con respeto en los entornos digitales? Porque al final un móvil es la prolongación de tu sistema de valores. Si te comportas mal con el móvil te estás comportando mal sin él. Algo hay que hacer.