Se desploman las luces navideñas de una calle de Ibiza

Una de las instalaciones de luces navideñas de Isidor Macabich, en Ibiza, a la altura del número 26, se ha desplomado sobre la calzada y ha dejado la vía cortada sobre las 22.05 horas de este martes. Los viandantes se han quedado sorprendidos ante el estruendo.

Un taxi, que circulaba por la carretera justo en ese momento, se ha salvado por poco de que las luces se desplomaran sobre él. Afortunadamente, la caída de la instalación no ha causado heridos ni daños materiales.

Los peatones, aún asustados por el suceso, han alertado a la Policía Local de Vila. Las luces están sujetas por unos cables y no se pueden retirar de la vía si no se cortan los mismos.