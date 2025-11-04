Descuentos especiales en el Salón del Vehículo de Ocasión para los afectados por las danas de Ibiza

La cuenta atrás para el inicio de una nueva edición del Salón del Vehículo de Ocasión de Ibiza se acerca a su fin. Quedan tan solo diez días para la inauguración de la feria automovilística más emblemática de la isla. A partir del viernes 14 de noviembre, el Recinto Ferial será, un año más, el punto de encuentro para los amantes del motor que buscan hacerse con una ganga.

Esta edición, la número 23, está marcada por las terribles consecuencias de las danas 'Ex Gabrielle' y 'Alice' en la isla. Aunque, por suerte, no se registraron pérdidas humanas, sí hubo —y muchas— de carácter material. Los coches siniestrados o con averías a causa de las últimas lluvias torrenciales son motivo de lamento para muchos residentes, que esperan con ansia una solución urgente para sus vehículos dañados.

Mientras aguardan la respuesta de sus compañías de seguros, el resultado del informe pericial o una cita en el taller mecánico —tarea casi imposible a estas alturas— deben buscar alternativas. “Es difícil desplazarse en Ibiza sin tener un transporte personal”, admite Miguel Ángel Escandell durante la presentación, en el Consell de Ibiza, de la XXIII edición del Salón del Vehículo de Ocasión.

Ante esta situación, el presidente de la Asociación de Talleres de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef) explica que este año la feria servirá también de ayuda a los afectados por las históricas lluvias torrenciales: “Aquellos que acudan al Recinto Ferial y justifiquen que su vehículo sufrió daños por culpa de las lluvias torrenciales tendrán un descuento en caso de realizar una compra”.

“El sector automovilístico ibicenco está en un buen momento”

En esta edición participan cinco empresas concesionarias, todas ellas negocios locales. Escandell hace un balance positivo de la situación por la que atraviesa el sector automovilístico ibicenco: “El mercado está bien. De hecho, está mejorando en los últimos tiempos. Al final, si ofreces un producto de calidad y a un precio razonable y se vende bien, es una gran señal de mercado”.

Aunque “el mercado está bien” y está en auge, no todo es de color de rosa: “Desde la pandemia del covid, hay una mayor falta de producción en el mercado automovilístico nacional, lo que nos afecta”.

Al hablar sobre la situación del mercado automovilístico local, Escandell menciona “ventajas y desventajas en relación con el mercado peninsular”. “Ya sea en Ibiza o en el resto del Estado, hay casos en los que los coches son más baratos y otros en los que son más caros. Eso sí, aquí tenemos la traba física, ya que debemos hacer frente a los gastos de transporte”.

A pesar de ello, Escandell matiza: “En Ibiza tenemos la ventaja del kilometraje. No suele ser lo mismo vender, por ejemplo, un coche que compraste hace cinco años en Ibiza que en la Península, ya que aquí los desplazamientos son más cortos”.

"El mercado de la venta de coches se ha adelantado a octubre"

Escandell también advierte de una dificultad en esta edición del Salón del Vehículo de Ocasión: “No será tan fácil vender este año. El mercado de la venta de coches se ha adelantado, en muchos casos, al mes de octubre, ya que hay gente que se ha comprado su vehículo tras averiarse el que tenía durante las danas”.

Además, Escandell explica que, “además de los descuentos anunciados por la consellera, las cinco empresas automovilísticas participantes crearán un fondo común de unos 3.000 euros aproximadamente, que se sorteará entre las ventas realizadas durante la feria”.

Por otro lado, la consellera de Promoción Económica, Recursos Humanos y Cooperación Municipal, Maria Fajarnés Costa, indica que “la rebaja no será la misma en todos los casos: dependerá del vehículo que se adquiera y de cada situación particular”.

Fajarnés añade: "Sensibilizados con el tema de las danas 'Ex Gabrielle' y 'Alice', desde el Consell queremos contribuir modestamente a ayudar a aquellas personas que se vieron afectadas por este episodio y, por ello, esta edición del Salón incluirá medidas de apoyo al respecto”.

La feria, cuyo acceso es gratuito, dará el pistoletazo de salida el viernes 14 de noviembre, de 10.30 a 21 horas, y se prolongará durante todo el fin de semana con el mismo horario. Durante tres días, todos los asistentes podrán analizar si hay alguno de los más de 120 vehículos expuestos este año que les interese adquirir. “Hay de todo tipo”, reconoce Fajarnés, que añade: “Habrá vehículos a la venta que alcanzarán un precio de unos 100.000 euros, pero habrá otros de gama más baja”. Los más baratos tienen un precio de unos 6.000 euros.

Según apuntan los organizadores, en la feria habrá “vehículos utilitarios, turismos, vehículos comerciales y de alta gama”.

Más allá de la variedad de ofertas, la política ibicenca indica que “el Salón del Vehículo de Ocasión es un éxito año tras año, al ser un evento que proporciona un servicio a la gente de aquí”.

Las ayudas por los daños de las danas son la principal novedad de esta edición, en la que hay 50 vehículos menos expuestos respecto a 2024.