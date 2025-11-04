Can Misses se queda sólo con la mitad de oncólogos de la plantilla

«No sé qué pasa, no lo entiendo, no me lo explico». Carmen Vargas, la delegada en las Pitiusas de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (Aspanob) reacciona con incredulidad a la renuncia de una de las oncólogas del Hospital Can Misses a partir del 1 de noviembre. De esta manera, la plantilla de esta disciplina se queda tan sólo con tres profesionales.

Maribel Martínez, presidenta de la Asociación Pitiusa de Ayuda a los Afectados de Cáncer (Apaac), explica que tanto el Área de Salud de Ibiza y Formentera como el Govern balear prometieron que habría seis especialistas. Esta dotación es insuficiente para la delegada de Balears de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (Aecmm), Susana Ribas, que reclama «siete, como mínimo».

Vargas detalla que las condiciones de contratación han cambiado y que la búsqueda de una vivienda para los oncólogos que lleguen a la isla ya no es un problema: «Se supone que cuando se contrata a un oncólogo, ya se le ha buscado una solución habitacional en Ibiza». De hecho, Salud confirmó a este diario el 28 de septiembre que un profesional que se haga cargo de una plaza de difícil cobertura, como ésta, cobrará un suplemento de más de 1.600 euros al mes.

Martínez se suma al desconcierto causado por la dimisión, puesto que «siempre» se pregunta «por qué se van» estos especialistas. Asegura que Salud no les ha ofrecido «ninguna explicación» al respecto. Vargas coincide en que la institución no se ha puesto en contacto con su organización, pero matiza que no le ha pedido detalles acerca del tema.

La presidenta de Apaac especula con que los oncólogos «tienen demasiado trabajo» porque «la plantilla no está completa»: «El trabajo que deberían estar haciendo tres personas, lo tienen que hacer tres». Ribas señala que esta «sobrecarga» implica que a estos sanitarios les falta tiempo «para formarse y estar al día», aspecto que es muy importante en la actualidad porque «van saliendo avances y tienen que estar a la última».

Mejores oportunidades de formación

La delegada de Aspanob añade que las salidas de estos profesionales se podrían deber a que buscan «avanzar en sus conocimientos y en su carrera estando en hospitales donde puedan especializarse y participar en investigaciones, proyectos y tratamientos». Según afirma, estas opciones no las pueden conseguir en Ibiza.

La delegada de Aecmm observa que los doctores «se están quemando» y que la isla «no aprende de sus errores» cuando se trata de ofrecer condiciones razonables de trabajo a estos sanitarios: «En otros sitios tienen mucho menos trabajo, cobran el mismo sueldo y tienen la oportunidad de crecer como profesionales».

Uno de los oncólogos de Can Misses renunció a su plaza en enero para dedicarse a la investigación en otro país, según informó el mismo centro hospitalario. Además, la última renuncia en el servicio se debió a cuestiones personales de la especialista, tal y como destacó el Área de Salud de Eivissa y Formentera en septiembre a este diario.

Vargas explica que esta situación en el personal sanitario no afecta sólo a la esta rama de la medicina, «que es la que más se ve», sino que es algo generalizado: «Los profesionales salen volando». Martínez afirma que Salud se esfuerza por encontrar nuevos especialistas: «Están en contacto con hospitales de toda España».

De hecho, el gerente del Área de Salud, Enrique Garcerán, indicó a finales de septiembre su intención de contratar a cuatro oncólogos ante el anuncio de la dimisión más reciente. El organismo sanitario ya tuvo éxito en esta labor entre octubre de 2023 y julio de 2024, cuando llegaron cuatro efectivos al Hospital Can Misses que aumentaron la plantilla a cinco sanitarios. Sin embargo, en el mes que ha transcurrido desde el aviso de la renuncia hasta el momento, no se ha recibido noticia alguna de más incorporaciones.

Una peor atención

Por otro lado, los cambios reiterados en el personal podrían afectar a la atención que reciben los pacientes. La presidenta de Apaac ve necesario fidelizar a los especialistas: «Algunos han estado solamente meses»

Uno de los casos más llamativos en este sentido fue la renuncia del especialista que llegó en julio de 2024 y que abandonó la isla en enero del año siguiente, por lo que tan sólo pasó alrededor de seis meses en el Hospital Can Misses. Por eso, Martínez señala que el objetivo debería ser que estos especialistas permaneciesen en su puesto de trabajo «dos o tres años como mínimo».

Vargas subraya que el cáncer es una patología que necesita de «una atención muy muy específica, mucho tiempo y mucho espacio». Por ello, argumenta que cuantos menos profesionales estén disponibles, más afecta» a las personas que sufren esta enfermedad. Ribas lamenta: «Parecía que la falta de oncólogos se había medio solventado, pero ya no lo está».