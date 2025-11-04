Arrancan las obras de peatonalización de Sant Carles

Este miércoles comenzarán las obras de peatonalización y mejora de la plaza de Sant Carles, un proyecto que "transformará por completo" el centro de la localidad. Los trabajos, que se alargarán durante 11 meses, implicarán modificaciones en el acceso y la circulación, con el objetivo de devolver el protagonismo del espacio público a los peatones.

Actualmente, más de 2.400 metros cuadrados de los 5.800 disponibles en la zona están destinados al tráfico rodado. Con la nueva planificación, esta superficie se reducirá a apenas 580 metros cuadrados, reservados únicamente para emergencias, servicios municipales y residentes.

La empresa Hermanos Parrot S.A. será la encargada de ejecutar el proyecto, tras ser seleccionada entre cuatro licitadores gracias a una oferta económica de 4.592.215 euros. Además, la constructora ha propuesto una reducción del plazo de ejecución en cuatro semanas, lo que permitirá finalizar las obras en menos de un año.

El nuevo diseño urbano busca crear un entorno más agradable, accesible y sostenible, "poniendo en valor el patrimonio cultural y arquitectónico de Sant Carles", así como su belleza natural. El proyecto incluye la instalación de nuevas áreas de descanso, zonas de sombra, una explanada de césped renovada y un parque infantil ampliado.

En línea con los criterios medioambientales, se emplearán pavimentos permeables que permitirán la recogida y reutilización del agua de lluvia mediante una gran cisterna. También se plantará vegetación autóctona, reforzando la integración del espacio con el entorno.

Mapa alteraciones tránsito por las obras de peatonalización en Sant Carles / A.S.E.

Cambios en el tráfico y accesos

Durante el desarrollo de las obras, el acceso a Sant Carles por la carretera EI-200 permanecerá cerrado, salvo para vecinos y personas que necesiten estacionar en esa misma vía. El último tramo de la calzada, el más próximo al núcleo urbano, quedará restringido exclusivamente a residentes.

Asimismo, la parada de taxis se trasladará temporalmente a la calle Vènda d’Atzaró mientras duren los trabajos.

Con esta actuación, Sant Carles de Peralta da un paso decisivo hacia un modelo de movilidad más sostenible y una plaza central pensada para las personas, que "aspira a convertirse en un referente de convivencia y atractivo turístico en la isla".