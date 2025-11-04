El anuncio de una casa en alquiler en Ibiza: "Sabemos que esta isla a veces se pone más tóxica que tu ex"

Un nuevo anuncio de alquiler en Ibiza de Idealista ha captado la atención por su tono honesto y refrescante: "Sabemos que a veces Ibiza se pone más tóxica que tu ex". Así comienza la descripción de una pequeña vivienda en es Figueral, pensada "para quienes necesitan hacer una pausa y reconectar con la tranquilidad".

La propiedad, ubicada a solo cinco minutos a pie de la playa, ofrece un refugio sencillo y rodeado de naturaleza. Con unos 35 metros cuadrados, la casita cuenta con una cocina con chimenea, un dormitorio de matrimonio y un baño con ducha. No dispone de salón, pero su entorno y privacidad prometen compensar el espacio reducido.

El anuncio destaca que se trata de un alquiler anual. Algo inusual al navegar por este portal inmobiliario, que la mayoría de anuncios de alquiler que aparecen son temporales. “Sabemos que en un tiempo podrás aspirar a algo mejor y le dejarás este espacio a otra persona. Hay casas que tienen esta bonita misión", reza el texto.

El precio del alquiler es de 850 euros al mes, con un mes de fianza y honorarios a cargo del propietario. Los gastos de luz y agua corren por cuenta del inquilino. Además, se solicitarán referencias laborales para evaluar la solvencia de los interesados.