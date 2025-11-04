Alquiler en Ibiza: 450 euros por una caravana de menos de quince metros cuadrados

Encontrar vivienda en Ibiza se ha convertido en una misión imposible. Entre alquileres disparados, habitaciones compartidas a precios de lujo y listas de espera eternas, cada nueva oferta parece más surrealista que la anterior. La última: una caravana en alquiler “para entrar a vivir en noviembre”, ubicada en un terreno independiente en Sant Joan y con acceso a un baño exterior con ducha y lavadora.

El anuncio publicado en redes sociales pide tres requisitos al posible inquilino: que sea una persona “tranquila, responsable y solvente”. A estas alturas parecen mínimos para quien aspire a un techo, aunque sea de chapa y sobre ruedas, en la isla. La luz, el agua corriente y los gastos están incluidos en el alquiler de la caravana, ubicada en una “zona muy tranquila”. Al menos, eso promete la propietaria en la publicación, como si la calma del entorno compensara los metros que faltan.

Imagen del baño exterior, con ducha y lavadora. / Facebook

Al parecer, según las imágenes adjuntas, el baño exterior y la lavadora ubicados en el jardín, pertenecen a la vivienda principal. Está equipado con un aseo y ducha abierta. El suministro de gas se tendrá que pagar aparte. La propietaria de la "vivienda" no acepta mascotas y solo admite a una persona como inquilina. Lo mejor de este anuncio es el precio: 450 euros al mes por un habitáculo que no llega a los 15 metros cuadrados.

Ducha del anuncio de la caravana en Sant Joan / Facebook

Lo que antes era una opción para vacaciones o escapadas, ahora se presenta como una vivienda habitual. En una Ibiza donde el mercado inmobiliario ha alcanzado niveles inasumibles para la mayoría, la ironía se escribe sola: vivir en una caravana puede considerarse casi un lujo asequible.