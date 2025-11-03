Viaje musical con ‘Nightclub 1960’, un homenaje a Piazzolla y al tango del siglo XX en Ibiza
El festival Eivissa Clàssica ofrece este viernes una velada dedicada al tango, el jazz y la música clásica con Miquel Tur y Carlos Vesperinas en la Sala Capitular de Vila
Tras el éxito del concierto inaugural ‘Bachianas Brasileiras’, el festival Eivissa Clàssica 2025 prosigue su programación este viernes 8 de noviembre a las 19 horas en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Eivissa con ‘Nightclub 1960’, un homenaje al universo apasionado y evolutivo del tango, desde sus raíces populares hasta sus formas más contemporáneas.
El concierto estará protagonizado por Miquel Tur (guitarra) y Carlos Vesperinas (violonchelo), dos intérpretes con una sólida trayectoria en el ámbito de la música de cámara, que presentarán un programa en el que el tango dialoga con el jazz, el folclore y la música clásica.
El repertorio
El repertorio incluirá piezas emblemáticas de Astor Piazzolla, como ‘Oblivion’ o ‘Historia del tango’, junto a obras de Alberto Ginastera, Manuel de Falla y George Gershwin, en un recorrido musical entre Europa y Latinoamérica que promete una velada íntima y vibrante.
Las entradas están disponibles en ticketib.com a un precio de 8 euros online y 10 euros en taquilla, aunque las plazas disponibles son ya muy limitadas.
Con esta propuesta, Eivissa Clàssica "reafirma su compromiso con una programación diversa que conecta la tradición con la modernidad y acerca la música clásica a todos los públicos", señalan los organizadores en una nota. El festival está organizado por el Ayuntamiento de Eivissa y producido por Eivissa Escènica, con el apoyo de Perfumerías África, La Sirena, Fundación Abel Matutes, Dipesa Group, Fundación Pacha, Oli Ibiza, Gestoría Unidad, Patronat de Música, Imprempta Manonelles, Pantastic y Jazztabe.
