El Supremo zanja las inundaciones de 2017 en es Cubells

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que afecta directamente a una urbanización de lujo situada en es Cubells, en el municipio ibicenco de Sant Josep, al resolver un conflicto económico entre varios propietarios y la Asociación Los Parques de es Cubells, encargada de gestionar las obras de reparación de los accesos a la zona tras los daños ocasionados por las lluvias torrenciales de 2017, que provocaron la evacuación de decenas de personas.

Los hechos se remontan a agosto de ese año, cuando unas intensas lluvias provocaron graves desperfectos en los accesos y viales de la urbanización. El Ayuntamiento de Sant Josep decretó el estado de emergencia y ordenó el desalojo de las viviendas afectadas por riesgo para la seguridad de los residentes.

Para hacer frente a los daños, los propietarios de la zona decidieron constituir la Asociación Los Parques de es Cubells, con el fin de coordinar las obras de reparación y garantizar la seguridad de los accesos a las viviendas. La asociación acordó financiar los trabajos mediante aportaciones de los vecinos, calculadas según la superficie construida de cada parcela.

Sin embargo, algunos propietarios, que no formaban parte de la asociación, se negaron a pagar las cantidades reclamadas, argumentando que no estaban vinculados por los acuerdos de una entidad privada de la que no eran socios y que, además, el criterio de reparto vulneraba el reglamento original de la urbanización

Larga batalla judicial

El conflicto dio lugar a una demanda presentada por la Asociación ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Eivissa, que en 2019 condenó a los propietarios demandados a pagar 181.004 euros en concepto de su participación en las obras comunes. La Audiencia Provincial de Palma redujo después la cantidad a 107.987 euros al estimar parcialmente el recurso de apelación.

Los propietarios recurrieron al Tribunal Supremo, alegando que el criterio de reparto aplicado por la Asociación, basado en los metros construidos, modificaba de forma unilateral el sistema de contribución fijado en el reglamento original, que establecía que los gastos comunes debían sufragarse según la superficie total de las parcelas, edificadas o no.

No estaban obligados

Ahora, el Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso y concluye que los estatutos de una asociación privada no pueden imponer obligaciones económicas a quienes no son miembros de ella. El alto tribunal recuerda que el reglamento de la urbanización, suscrito por todos los propietarios desde su constitución en 1989, tiene carácter vinculante y solo puede modificarse con unanimidad, por lo que cualquier cambio en el sistema de reparto de gastos sin el consentimiento de todos es inválido

De este modo, el Supremo ordena que el cálculo de la cantidad que deben abonar los demandados se haga según el criterio original, esto es, en proporción a la superficie de cada parcela respecto a las 17 hectáreas totales de la finca Los Parques de es Cubells. La cuantía final se determinará en ejecución de la sentencia.