Sant Josep presenta en Londres el festival 'Sant Josep és Foto'

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado este lunes en The Photographers’ Gallery de Londres el festival 'Sant Josep és Foto', una iniciativa cultural impulsada por el consistorio y organizada por la asociación 'ES FOTO', "que transformará el municipio ibicenco en un punto de referencia internacional para la fotografía en abril de 2026", según explica una nota de prensa del Consistorio.

"La presentación ha despertado un gran interés entre profesionales del sector, agencias culturales, medios especializados y amantes de la cultura visual. Entre los asistentes se encontraban fotógrafos internacionales, gestores culturales y turoperadores que mostraron su disposición a colaborar con el proyecto", puntualiza el comunicado.

El fotógrafo Joan F. Ribas, durante la presentación / ASJ

Durante el acto se proyectó un vídeo promocional que mostraba los paisajes y espacios culturales de Sant Josep, acompañado de la explicación del programa previsto para la edición de 2026. El festival tendrá su epicentro en el Auditori Caló de s’Oli, aunque las actividades se extenderán a otros espacios como Can Jeroni, Can Curt y distintos escenarios naturales y patrimoniales del municipio. También se destacó el éxito de la primera edición, celebrada en abril de 2025, que contó con una notable participación local y nacional.

"Apuesta por la cultura"

El alcalde y concejal de Turismo, Vicente Roig, subrayó: "Sant Josep és Foto es una apuesta por la cultura, la creatividad y la proyección internacional de nuestro municipio, que nos permite mostrar nuestra diversidad natural y humana desde una mirada artística y auténtica”. Por su parte, Eva Ruiz, coordinadora de Turismo, añadió: “este proyecto conecta con los valores de nuestra marca: un pueblo lleno de vida, que acoge, inspira y crea”.

Los impulsores del festival, los fotógrafos Joan F. Ribas y José Juan Gonzálvez, compartieron su visión sobre el papel de la fotografía como herramienta de conexión entre el patrimonio local y la mirada contemporánea, invitando a los presentes a vivir la experiencia en Sant Josep el próximo abril. Como novedad, durante el evento se realizó el sorteo de un viaje al congreso de fotografía de Sant Josep és Foto 2026, cuyo premio recayó en Kate Coe, del medio especializado @TemnomeroffJournal.