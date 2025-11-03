La chumbera de Ibiza, en peligro: Salvar la «planta del futuro»

El paisaje mediterráneo cuenta entre su vegetación con una planta que, aunque originalmente no sea de la región, lleva tanto tiempo en ella que es difícil no asociarla al entorno. Se trata de la chumbera, un resistente cactus que llegó a España en el siglo XVI procedente de México y Centroamérica y que rápidamente se extendió por la costa mediterránea y las regiones más áridas de España.

Desde hace unos años, sin embargo, se enfrenta a una voraz plaga de cochinilla silvestre que amenaza con su supervivencia, tanto en España como en otros países. Con el fin de concienciar sobre la merma de estas plantas como consecuencia de la plaga y de difundir sus enormes propiedades nace SOS Cochichumbas, una asociación de artistas vinculados con Eivissa que lucha por la defensa de las chumberas. «SOS Cochichumbas nace de la pena por ver cómo las cochinillas están terminando con esta planta», explica Conchita Curiel, abogada y miembro de la organización y vocal de la Asociación Española de Productores de Higo Chumbo. «La chumbera forma parte del paisaje silvestre de Eivissa y de muchos puntos de España. Forma parte de la memoria botánica de la isla y es muy triste ver cómo está siendo devastada», añade.

Desde el pasado 30 de octubre y hasta el 15 de noviembre, el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni acoge una exposición con las chumberas como protagonistas organizadas por los artistas de la asociación. Este mismo espacio fue escenario ayer, además, de la mesa redonda ‘La chumbera, planta del futuro: peripecias de un dromedario botánico’, en la que expertos en la materia hablaron sobre los beneficios de esta especie.

Exposición sobre la chumbera en el Far de Coves Blanques / Juan Antonio Riera

Cambio climático

Las propiedades de la chumbera, son ya muy conocidas por la comunidad científica, que sigue estudiándola para seguir descubriendo nuevos beneficios y utilidades. «La chumbera crece donde no crece nada más, es una planta muy resistente a la sequía y la desertización», afirma Curiel, quien destaca la importancia de este descubrimiento para las zonas más secas. «Cultivar y comercializar esta planta podría sacar de la pobreza a muchas personas que viven en tierras áridas y desérticas. Desde nuestro colectivo, colaboramos con la Fundación Aída en proyectos en el norte de Marruecos para promover el desarrollo de comunidades», declara Curiel.

En el año 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró la chumbera como «el alimento del futuro». También el Centro Internacional de Investigaciones para la Agricultura en Zonas Áridas (Icarda, en sus siglas en inglés), pone el foco en su cultivo. «Ya a finales del siglo XX la FAO se fija por primera vez en esta planta y hace un llamamiento a los científicos para que la estudien. Lo que descubren es que tiene unas propiedades nutricionales enormes, que sirve para producir productos farmacéuticos, para fabricar productos textiles, para purificar agua, hacer forraje para el ganado e, incluso, se puede producir biogás con ella», afirma la abogada.

Más investigación

Curiel destaca la cantidad de tesis doctorales e investigaciones que se siguen realizando sobre la chumbera, de la que cada vez se conoce más y pasa de ser una planta silvestre a un cultivo globalizado. «Con una previsión de que en un futuro cada vez más gente viva en tierras áridas, es una gran noticia que la chumbera pueda ayudar a mover estas economías», declara Curiel. «La chumbera, como ocurre con el cerdo, es una planta de la que se puede aprovechar todo».

Altar al renacimiento de las chumberas. / Juan Antonio Riera

Originaria de México y Centroamérica , esta planta ya era ampliamente conocida por los indígenas de la zona, que la empleaban para usos medicinales o para sus rituales. Sin embargo, lo que interesó a los españoles cuando llegaron en el siglo XV fue su uso como tinte, de color rojo y púrpura.

Gracias a otro tipo de cochinilla, la cochinilla carmín, se podía extraer dicho color de la planta. Fue muy empleado en la época para la vestimenta de reyes y la alta nobleza, así como para formar los pigmentos de la pintura. En el siglo XVI se introdujo en España, con el fin de explotar el negocio generado por la cochinilla carmín. La empresa no funcionó, pero sí prosperó la chumbera, que se fue expandiendo hasta formar parte de nuestros paisajes. Hasta hoy.

Fabricar cuero de cactus

Aunque la explotación de la chumbera sea aún incipiente en España, con plantaciones principalmente en Canarias, donde ya tienen una denominación de origen, en México el aprovechamiento de sus propiedades está más extendido. En la cocina es donde más ha encontrado un uso, no solamente el fruto del higo, sino también las pencas, además de tener una gran variedad a la hora de cocinarla.

Desde hace unos años se investiga también su uso en la producción de textiles. «Hay unos chicos jóvenes que están revolucionando el mercado porque están produciendo ‘cuero de cactus’ que está gustando mucho a marcas de alta costura en Francia», afirma Conchita Curiel, abogada y miembro del colectivo SOS Cochichumberas. Según apunta, también hay empresas de fabricantes de yates o de coches que demandan los tejidos de chumbera para forrar los asientos de los vehículos.