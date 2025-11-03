Púniks y Xisk unen fuerzas en la canción ‘Sa farsa’, una fusión entre Ibiza y Mallorca sobre el desamor y la identidad insular

El grupo ibicenco Púniks se une a la cantante Xisk para presentar ‘Sa farsa’, una canción que representa el encuentro entre dos de las propuestas más prometedoras de la nueva escena balear. El tema, que habla de un amor que se acaba —o quizás nunca fue real—, combina sonidos isleños de Mallorca e Ibiza con una producción contemporánea que mezcla pop experimental, ritmos urbanos y electrónica.

Con esta colaboración, Púniks y Xisk aportan una nueva pieza al panorama musical catalán, marcada por la autenticidad, la emoción y una sensibilidad artística que reivindica la identidad cultural de las islas desde una mirada moderna.

‘Sa farsa’ llega tras el lanzamiento de ‘Caleta’, sencillo en el que el dúo ibicenco continúa explorando su universo poético y musical. Formado por Karlus y Slim Samurai, Púniks se ha consolidado como una de las formaciones más originales de Baleares gracias a su primer disco ‘Sa Curta’ y temas como ‘Trull’, ‘Mesquin’ y ‘Caleta’, donde fusionan reguetón, indie-pop y drum & bass en un relato sonoro sobre crecer, marcharse y volver a la isla.

Premio Sant Jordi

El grupo ha recibido recientemente el Premi Sant Jordi Menció Jove del Institut d’Estudis Eivissencs, un reconocimiento a su aportación artística y cultural desde una perspectiva joven y comprometida con la realidad insular.

Con este nuevo reconocimiento y el lanzamiento de ‘Sa farsa’, Púniks abre una nueva etapa creativa en la que reafirma su voluntad de seguir haciendo música con raíces, emoción y una voz propia que conecta tradición y modernidad.