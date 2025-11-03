Los Premios de las Letras Pitiusas celebran su décimo aniversario

Los Premios de las Letras Pitiusas cumplen diez años, aunque esta será su segunda edición con este nombre ya que desde 2024 tomó el testigo de los premios literarios de narrativa breve y de poesía, en catalán y en castellano, nacidos en 2015. Con una periodicidad bienal, el certamen continúa apostando por la difusión de la literatura en Eivissa y Formentera.

La organización del evento, la editorial Melqart, explica que los premios incluyen las modalidades de narrativa breve y poesía, en catalán y castellano, y publican las obras ganadoras y finalistas. Además, se otorga un premio honorífico a una persona, entidad, empresa o institución que haya destacado en favor de la literatura en las islas.

Desde el año 2015, la editorial organizadora ha mantenido en marcha estos premios literarios bajo distintas denominaciones y con el apoyo de la Fundación Julián Vilás Ferrer, patrocinio con el que se celebraron seis certámenes de Narrativa Breve y dos de Poesía. Los premios ya no cuentan con el patrocinio de la fundación.

La organización, para esta décima edición, ha elegido un equipo formado por Gabriel Torres Chalk, doctor en Filología; Jean Pierre Quiroz, colaborador de Melqart Media; Reinhard Huamán Mori, poeta; Toni Martí, promotor cultural; Raquel Sánchez, filóloga, y Ramon Mayol, editor.

La artista encargada del premio, inspiradas en las torres de defensa de las islas, es la ceramista ibicenca Maria José Marí Bufí.

Dotación y premios

La dotación de los premios consiste en una figura conmemorativa, un diploma y la edición en formato ebook, tanto para la modalidad de narrativa breve como para la de poesía. Además, los trabajos ganadores y finalistas se publicarán en un libro impreso.

Podrán participar autores y autoras mayores de 16 años con una sola obra escrita en castellano o en catalán. El tema es libre.

En narrativa breve, la extensión deberá ser de entre cinco y diez folios. En poesía, el número de versos deberá ser no inferior a cuarenta ni superior a ochenta.

En ambas modalidades, los trabajos finalistas y ganadores recibirán un diploma y serán publicados tanto en formato físico como digital. Las personas ganadoras recibirán también la figura conmemorativa. Como detalle especial, se musicalizará una poesía del poemario ganador, tanto en catalán como en castellano. Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico a info.melqart@gmail.com o certamen@melq.art.

El plazo de admisión comienza este lunes 3 de noviembre y finaliza a las 24 horas del día 15 de febrero de 2026.

La composición del jurado se dará a conocer en los próximos días y valorará «la originalidad, la calidad literaria y, en su caso, el rigor histórico de los manuscritos», añaden desde la organización.