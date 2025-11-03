Oportunidad en el corazón de Ibiza: luminoso piso en venta junto al puerto
La vivienda tiene una terraza con vistas a Dalt Vila
En el puerto de Ibiza un piso de 53 m² situado a tan solo 100 metros del mar y de la plaza del Puerto. Esta propiedad destaca por su excelente ubicación, su luminosidad natural y un balcón frontal con vistas a la calle.
El inmueble tiene un espacioso baño, una cocina totalmente equipada y una distribución que aprovecha al máximo la superficie disponible. Además, a través de la escalera común se accede a una terraza de uso exclusivo, desde donde se pueden contemplar vistas a Dalt Vila, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La vivienda está en un segundo piso sin ascensor.
En cuanto a los gastos anuales, el inmueble cuenta con un IBI de 248 € y una tasa de basuras de 57 €.
El precio de venta es de 385.000 €, lo que equivale a 7.160 € por m² construido.
