El álbum
Navidad por Tots Sants
No hace falta ser muy mayor para recordar cuando, en calles y plazas, los adornos de Navidad empezaban a colocarse en diciembre. Sin embargo, cada año se adelantan más, y este ni siquiera han esperado a que pasen Tots Sants. En la imagen, montaje del árbol de Navidad por parte de la APB en el Martillo del puerto de Eivissa.
- Ibiza y Formentera, en alerta amarilla por lluvias
- Hallan restos romanos muy bien conservados en una excavación en Ibiza
- El Consell de Ibiza pierde a una empresa para luchar contra el intrusismo... por intrusa
- Los vecinos ya tienen su veredicto: este es el barrio más sucio de Ibiza
- Consternación en Ibiza por la muerte de 27 perros de caza hallados en un ferry hacia el puerto de Palma
- Un tatuador se enfrenta a seis años de cárcel por abusar sexualmente de una clienta en Ibiza
- El coche arrastrado por la riada en Santa Eulària: 'Que nadie te diga dónde puedes aparcar
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza