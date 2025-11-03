Navidad por Tots Sants

No hace falta ser muy mayor para recordar cuando, en calles y plazas, los adornos de Navidad empezaban a colocarse en diciembre. Sin embargo, cada año se adelantan más, y este ni siquiera han esperado a que pasen Tots Sants. En la imagen, montaje del árbol de Navidad por parte de la APB en el Martillo del puerto de Eivissa.