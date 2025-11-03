El ofrecimiento de colaboración del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) al Govern para llevar a cabo controles conjuntos contra el fraude en el alquiler de viviendas en las islas. Los API brindan su apoyo para participar en la vigilancia contra las infraviviendas que se ofrecen en las páginas de internet o sobre los depósitos de las fianzas que reciben los propietarios. También ha propuesto un paquete de medidas para regular e intentar normalizar el mercado, entre otras, además de las ya mencionadas, que los contratos de alquiler, tanto de larga duración como de temporada, sean visados por este colectivo «para evitar cláusulas abusivas o nulas».

Llama la atención

La propuesta de multa para las empresas que utilizan el Parque Natural de Eivissa y Formentera para su beneficio sin tener en cuenta el daño que provocan en este espacio protegido. Las excursiones a ses Illetes y s’Espalmador llevan décadas llevándose a cabo ante la indiferencia de las administraciones.

El incremento sostenido este verano del gasto turístico en Eivissa y Formentera. Septiembre se cerró con 699,7 millones, un 4,4% más que en el mismo mes del año pasado, mientras el acumulado desde enero supera ya los 4.000 millones.