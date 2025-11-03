Todo listo para una nueva prueba divertida y extrema

El próximo sábado 8 de noviembre se celebra en el aparcamiento de Las Dalias la XI Cursa Sant Carles Xtrem, una cita deportiva que combina esfuerzo, diversión y espíritu competitivo en un recorrido lleno de obstáculos. La prueba, abierta a corredores con o sin licencia, propone un recorrido de obstáculos de 6 kilómetros (cinco vueltas a un circuito cerrado de 1.200 metros) y diferentes distancias para las categorías infantiles.

Disfraces, risas y competitividad en la Sant Carles Xtrem.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 6 de noviembre en sportmaniacs.com, con un coste de seis euros para la categoría absoluta, y gratuitas para las inferiores. La recogida de dorsales se realizará el mismo día de la carrera, de 15 a 15:40 horas en el circuito.

Las categorías se establecen por año de nacimiento: desde Baby (2021–2022) hasta Cadete o sub-16 (2010–2011), y la Absoluta para los nacidos en 2009 o anteriores. Para participar en la categoría Absoluta será necesario tener al menos 16 años cumplidos.

En la Sant Carles Xtrem se entregarán premios para los mejores clasificados, tanto en la categoría absoluta como en las infantiles, y como es tradición habrá también un concurso de disfraces. Además, todos los participantes contarán con su medalla finisher.